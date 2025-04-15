Уже видно Днепропетровщину: в DeepState рассказали, куда прорывается враг

В последние дни российские войска активны на участке вблизи Великой Новоселки в Донецкой области. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в сообщении аналитического мониторингового проекта DeepState.

Наступление России. Фото DeepState

"Враг очень активен на участке и массово применяет технику. Только за 13 апреля в штурмовых действиях было привлечено не менее 20 единиц ВВТ и 41 мотоцикл. Основной удар приходится между Привольным и Бурлацким. Последнее село на пару домов и с малым количеством укрытий, но там периодически фиксируются группы противника", – говорится в сообщении DeepState.

Военные специалисты также утверждают, что 13 апреля впервые российский танк был зафиксирован на окраине Шевченко.

Читайте также на портале "Комментарии" — в последние дни российские войска оккупировали населенные пункты Пантелеймоновка и Александрополь в Донецкой области. Кроме того, по сообщениям, они продвинулись в районе села Архангельское и, по предварительным данным, захватили Калиново. Об этом сообщает мониторинговый проект DeepState.

В сообщении отмечается, что ситуация вблизи Пантелеймоновки постепенно ухудшалась, при этом росла интенсивность боевых действий. Российские силы смогли обнаружить слабые места в украинской обороне.

Также издание "Комментарии" сообщало – в ночь на 10 апреля аналитический мониторинговый проект DeepState обновил карту, сообщив о продвижении российских войск около четырех населенных пунктов Донецкой области.

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