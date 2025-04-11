РФ нашла слабые места в нашей обороне: в DeepState рассказали, где прорвался враг

В последние дни русские войска оккупировали населенные пункты Пантелеймоновка и Александрополь в Донецкой области. Кроме того, по сообщениям, они продвинулись в районе села Архангельское и, по предварительным данным, захватили Калиново. Об этом сообщает мониторинговый проект DeepState.

Наступление РФ на фронте (фото из открытых источников)

В сообщении отмечается, что ситуация вблизи Пантелеймоновки постепенно ухудшалась, при этом росла интенсивность боевых действий. Российские силы смогли обнаружить слабые места в украинской обороне.

"Большую роль сыграли активизация дронов в данном районе и одна из тактик ка***ов — уничтожать позицию в ноль, до максимальной невозможности ее удержания", — говорится в сообщении.

Также подчеркивается, что в последнее время значительно усилилась борьба между операторами беспилотников:

"Кто быстрее найдет и уничтожит, тот имеет преимущество. Ну и отдельно стоит выделить проблемы с ТРО, которое часто испытывает трудности в содержании участков фронта".

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Кремль хочет захватить еще одну пограничную область . Российские войска могут планировать развертывание наступательных действий не только в направлениях Сумской и Харьковской областей. В Вооруженных силах Украины также предполагают возможность опрокидывания сил противника на еще один фронт.

В публикации отмечается, что украинское командование готовится к потенциальному наступлению со стороны российской армии на приграничные территории Сумщины и Харьковщины. Также в Вооруженных силах не исключают, что враг может попытаться наступать на Черниговскую область, хотя такое развитие событий считают маловероятным из-за неблагоприятных географических особенностей региона.