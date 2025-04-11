РФ нашла слабые места в нашей обороне: в DeepState рассказали, где прорвался враг

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Лиля Воробьева
В последние дни русские войска оккупировали населенные пункты Пантелеймоновка и Александрополь в Донецкой области. Кроме того, по сообщениям, они продвинулись в районе села Архангельское и, по предварительным данным, захватили Калиново. Об этом сообщает мониторинговый проект DeepState.
Наступление РФ на фронте (фото из открытых источников)
В сообщении отмечается, что ситуация вблизи Пантелеймоновки постепенно ухудшалась, при этом росла интенсивность боевых действий. Российские силы смогли обнаружить слабые места в украинской обороне.
Также подчеркивается, что в последнее время значительно усилилась борьба между операторами беспилотников:
Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Кремль хочет захватить еще одну пограничную область . Российские войска могут планировать развертывание наступательных действий не только в направлениях Сумской и Харьковской областей. В Вооруженных силах Украины также предполагают возможность опрокидывания сил противника на еще один фронт.В публикации отмечается, что украинское командование готовится к потенциальному наступлению со стороны российской армии на приграничные территории Сумщины и Харьковщины. Также в Вооруженных силах не исключают, что враг может попытаться наступать на Черниговскую область, хотя такое развитие событий считают маловероятным из-за неблагоприятных географических особенностей региона.
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