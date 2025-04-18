Будет ли Путин бить на Пасху по Украине: какие самые опасные дроны РФ

Президент Украины Владимир Зеленский предупредил, что Россия планирует нанести удары по Украине на Пасху. Также, по его словам, Путин собирается продолжить атаковать после пасхальных праздников. Может ли РФ нанести масштабные удары по Украине на Пасху? Какие самые опасные дроны РФ? Издание "Комментарии" разбиралось в этих вопросах, изучив мнения экспертов.

Удар по Сумах. Фото из открытых источников

Вряд ли атаки "геноцидного плана" будут организованы именно на Пасху

Военный эксперт, летчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан в эфире общенационального телемарафона предположил, что российский диктатор Владимир Путин, скорее всего, воздержится от приказов наносить масштабные удары по населенным пунктам Украины во время празднования Пасхи, но полностью исключить этого нельзя.

"Идут переговорные процессы, в них вошли наши политики... Россияне – это террористы. Естественно, любой террорист, как только получает "свободные уши", туда "заливает" свои требования и начинает убивать заложников", — отметил эксперт.

По его словам, такой удар был нанесен еще летом 2022 года по Виннице, где тогда погибли десятки людей, в том числе дети. По его мнению, тогда жестокая атака была осуществлена оккупантами из-за обсуждения так называемой "зерновой сделки".

Эксперт не сомневается, что оккупанты продолжат свою проверенную практику. Они лишний раз это подтверждают уже сейчас, когда, никак не решая военных целей, бьют по мирных городах. В то же время Свитан не склонен считать, что атаки "геноцидного плана" будут организованы именно на Пасху, так как РФ себя позиционирует как православная страна. Как предполагает аналитик, Путин может воздержаться во время Пасхи от целенаправленных масштабных убийств гражданских, но это будет происходить до праздника и после него.

Враг использует разного типа "шахеды"

Специалист по связи, радиоэлектронной борьбе и разведке Сергей (Флеш) Бескрестнов в интервью изданию "Главком" рассказал, что дроны типа "шахед" по-прежнему представляют главную угрозу на войне в Украине. Более того, подход противника к их использованию отличается в зависимости от расстояния к целям.

Эксперт пояснил, что "шахеды", летающие возле прифронтовых городов, отличаются от тех, что добираются от границы до центральной Украины и дальше. Дальние БПЛА летят без управления, только по цели, которая ранее заложена через спутниковую навигацию. А в прифронтовых зонах россияне используют другую тактику. Они на "шахед" устанавливают радиомодем, который достает радиосигналом в Россию и способен наводиться на цель через видеосигнал и управляться вручную. Это не сигнал через терминал мобильной связи LTE, он связывает беспилотник с российским оператором дрона по прямому радиоканалу на расстоянии 60-70 км.

"Естественно, что с таким управлением они получают возможность наносить в прифронтовых зонах более точные попадания — вокзалов, железнодорожных узлов, подстанций и так далее", — объяснил эксперт.

Также Бескрестнов отметил, что пока нет контррешения против дронов на оптоволокне. По его словам, основные варианты противодействия таким БПЛА, которые сейчас рассматривают в Украине, могу оказаться неэффективными. Единственное, что проверено – защитные сетки. Они хотя бы частично, но могут защитить.

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