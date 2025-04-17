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Новый прорыв линии обороны: в DeepState сообщили тревожные новости

DeepState фиксирует, что враг продвинулся возле двух населенных пунктов Донетчины

сегодня, 07:10
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Кравцев Сергей

В ночь на 17 апреля противник обновил карту, сообщив о продвижении россиян возле двух населенных пунктов Донецкой области – Котляровки и Запорожья. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в обновленном отчете мониторингового канала "DeepState". 

Новый прорыв линии обороны: в DeepState сообщили тревожные новости

Наступление России. Фото: из открытых источников

"Враг продвинулся возле Котляровки и Запорожья" – говорится в отчете "DeepState".

Стоит отметить, с начала суток 16 апреля на фронте состоялось 92 боевых столкновения, из них 29 – на Покровском направлении.

Читайте также на портале "Комментарии" — украинские защитники сумели оттеснить российских оккупантов в районе поселка Шевченко к югу от Покровска Донецкой области. Об этом говорится в сообщении мониторингового канала DeepState.

При этом аналитики отмечают, что есть и нехорошие новости для Украины. Враг сумел продвинуться в нескольких других точках в Донецкой области, а также в Курской области России. По данным аналитиков, российские оккупанты продвинулись в Часовом Яру и вблизи Новолюбовки в Донецкой области. Российские войска также оттеснили украинских военных вблизи населенного пункта Гуево в Курской области РФ.

Также издание "Комментарии" сообщало – уже видно Днепропетровщину: в DeepState рассказали, куда прорывается враг.

Ранее "Комментарии" писали – президент Владимир Зеленский заявил, что Россия готовится к новому наступлению уже в ближайшие два месяца. В частности, глава государства предупредил об угрозе с севера. The Associated Press со ссылкой на Генштаб ВСУ отмечает, что Россия готовит масштабное наступление, которое должно длиться от 6 до 9 месяцев, почти весь 2025 год. Действительно ли на фоне разговоров о переговорах и перемирии Путин может решиться на новую авантюру? На каком направлении фронта существует самая большая угроза? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.




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Источник: https://t.me/DeepStateUA/21673
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