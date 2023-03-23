ВСУ в геометрической прогрессии увеличивает количество штурмовиков

В течение десяти лет количество личного состава Десантно-штурмовых войск ВС Украины выросло в разы по сравнению с 6 тысячами военнослужащих по состоянию на 2012 год. Об этом на брифинге в Military Media Center сообщил заместитель начальника штаба Командования ДШВ ВС Украины полковник Виктор Люльчак, пишут "Комментарии".



Численность Десантно-штурмовых войск ВСУ увеличена в разы

Офицер напомнил, что Десантно-штурмовые войска, а ранее Высокомобильные десантные войска принимают участие в отражении российской агрессии от 2014 года. За это время созданы новые бригады, новые батальоннотактические группы, другие подразделения.

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"Мы создали 3-ю батальонно-тактическую группу на базе сокращавшейся части и эта БТГр в 2014 году приняла участие в боях за Луганский аэропорт. Была создана 81 отдельная аэромобильная бригада, подразделения которой защищали Донецкий аэропорт и т.д.", — отметил представитель Командования ДШУ.

Полковник Люльчак также рассказал, что за эти годы ДШВ кардинально изменились: Командование передислоцировали в Житомир, в течение 2017-2019 годов было создано еще несколько отдельных бригад, в состав ДШВ вошли две бригады из других родов войск. Также десантники проходили интенсивное обучение за границей и в новых украинских учебных центрах.

"Сейчас, с началом широкомасштабного вторжения, наши военнослужащие "светятся" на всех фронтах, – сказал Виктор Люльчак. – Некоторые из них участвовали в обороне Киева, а новые подразделения особенно отличились при защите Макарова".

Подчеркивая героизм десантников, заместитель начальника штаба Командования ДШУ ВСУ отметил, что это была совместная работа — и ДШУ, и отдельных подразделений Сухопутных войск, в том числе 10-й и 14-й бригад.

"Пока Командование десантно-штурмовых войск продолжает процесс наращивания численности личного состава и введения новых подразделений в соответствии с вызовами, которые ставит перед нами война, — сказал полковник Люльчак. – К настоящему времени наша численность возросла в разы. Точную цифру, к сожалению, назвать вам не могу".

Как писали "Комментарии", Украина готовится к штурму вплоть до Крыма и Черного моря, чтобы выгнать оккупантов со своей территории. Следовательно, началось формирование штурмовых бригад "Гвардия наступления". В эти подразделения могут вступать добровольцы, нацеленные именно на усиление сил обороны и освобождение оккупированных территорий Украины.

Речь шла на портале "Комментарии" и о том, что Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный назвал десантно-штурмовые войска элитой войска и гордостью нации. Отметив, что все без исключения бригады наших Десантно-штурмовых войск – легендарны.

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