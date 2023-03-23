ВСУ в геометрической прогрессии увеличивает количество штурмовиков

Рубрики
МЕНЮ
Моесеенко Валентина
В течение десяти лет количество личного состава Десантно-штурмовых войск ВС Украины выросло в разы по сравнению с 6 тысячами военнослужащих по состоянию на 2012 год. Об этом на брифинге в Military Media Center сообщил заместитель начальника штаба Командования ДШВ ВС Украины полковник Виктор Люльчак, пишут "Комментарии".
Численность Десантно-штурмовых войск ВСУ увеличена в разы
Офицер напомнил, что Десантно-штурмовые войска, а ранее Высокомобильные десантные войска принимают участие в отражении российской агрессии от 2014 года. За это время созданы новые бригады, новые батальоннотактические группы, другие подразделения.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Полковник Люльчак также рассказал, что за эти годы ДШВ кардинально изменились: Командование передислоцировали в Житомир, в течение 2017-2019 годов было создано еще несколько отдельных бригад, в состав ДШВ вошли две бригады из других родов войск. Также десантники проходили интенсивное обучение за границей и в новых украинских учебных центрах.
Подчеркивая героизм десантников, заместитель начальника штаба Командования ДШУ ВСУ отметил, что это была совместная работа — и ДШУ, и отдельных подразделений Сухопутных войск, в том числе 10-й и 14-й бригад.
Как писали "Комментарии", Украина готовится к штурму вплоть до Крыма и Черного моря, чтобы выгнать оккупантов со своей территории. Следовательно, началось формирование штурмовых бригад "Гвардия наступления". В эти подразделения могут вступать добровольцы, нацеленные именно на усиление сил обороны и освобождение оккупированных территорий Украины.
Речь шла на портале "Комментарии" и о том, что Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный назвал десантно-штурмовые войска элитой войска и гордостью нации. Отметив, что все без исключения бригады наших Десантно-штурмовых войск – легендарны.
Читайте также на сайте "Комментарии" — как проводят обучение украинских штурмовиков (ВИДЕО).
Обсуждения
Новости