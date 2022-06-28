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ВСУ уничтожили воинскую часть противника во временно оккупированном Перевальске: подробности (ВИДЕО)

В расположении личного состава противника прогремели взрывы

сегодня, 10:49
Автор:

Денис
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В расположении в личного состава оккупантов произошел взрыв и возгорание. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале Центра стратегических коммуникаций Вооруженных сил Украины. 

ВСУ уничтожили воинскую часть противника во временно оккупированном Перевальске: подробности (ВИДЕО)

Пожар. Иллюстрация

Так, по данным СтратКома, взрывы прогремели во временно оккупированном Перевальске. После взрыва последовало возгорание. 

"Тем временем во временно оккупированном Перевальске зафиксирован "хлопок" и задымление. Задымление проходит не на складе БК, а в расположении личного состава.", — СтратКом ВСУ. 

Отмечается, что данный объект находится вдали от позиций ВСУ, а именно в 60 километрах. 

"Никто не сомневается, что понапивались орки и понакуривались, где не положено. Ведь Перевальск в 60 км от позиций ВСУ. Или......", — СтратКом. 

Также было опубликовано видео с места событий. 

ВСУ уничтожили воинскую часть противника во временно оккупированном Перевальске: подробности (ВИДЕО) - фото 2

Напомним, ранее портал "Комментарии" писал о том, что обстрелы в шести областях в течение суток: есть жертвы, среди них – дети. В Украине россияне продолжают обстреливать города и села. Подробнее об этом читайте в нашей статье. 

Читайте также о том, что живая сила и техника в огне: ВСУ нанесли по врагу пять авиаударов – ВИДЕО. При этом противник пытается отвоевать позиции, которые были потеряны в результате наступления ВСУ. Читайте об этом подробно в нашем материале. 

Сайт "Комментарии" информировал о том, что "Долго и со вкусом": в ОП рассказали, как Украина ответит на удар по ТЦ в Кременчуге. ВСУ будут бить по военным целям. 

Также "Комментарии" сообщали о том, что помощь Николаеву: город получил пять карет скорой помощи от фонда Вадима Новинского. Митрополит Николаевский и Очаковский Питирим от имени УПЦ передал Николаеву 5 машин скорой помощи, закупленных в Европе Фондом Вадима Новинского. 



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Источник: https://t.me/AFUStratCom?fbclid=IwAR2Ip7EaPDjnmqfg-hCi9FdImip3jhObtJixZF-YkVOOr7VWZtAkDWLA7E0
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