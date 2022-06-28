ВСУ уничтожили воинскую часть противника во временно оккупированном Перевальске: подробности (ВИДЕО)

В расположении в личного состава оккупантов произошел взрыв и возгорание. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале Центра стратегических коммуникаций Вооруженных сил Украины.

Пожар. Иллюстрация

Так, по данным СтратКома, взрывы прогремели во временно оккупированном Перевальске. После взрыва последовало возгорание.

"Тем временем во временно оккупированном Перевальске зафиксирован "хлопок" и задымление. Задымление проходит не на складе БК, а в расположении личного состава.", — СтратКом ВСУ.



Отмечается, что данный объект находится вдали от позиций ВСУ, а именно в 60 километрах.

"Никто не сомневается, что понапивались орки и понакуривались, где не положено. Ведь Перевальск в 60 км от позиций ВСУ. Или......", — СтратКом.

Также было опубликовано видео с места событий.





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