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"Долго и со вкусом": в ОП рассказали, как Украина ответит на удар по ТЦ в Кременчуге

ВСУ будут бить по военным целям

сегодня, 07:17 comments1309
Автор:

Кравцев Сергей
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У Украины есть силы и возможности ответить России на удар по ТЦ в Кременчуге. Поэтому ответ Украины обязательно будет, и он будет "долгим, тщательным, и со вкусом". Как передает портал "Комментарии", такую позицию в интервью российскому правозащитнику Марку Фейгину озвучил советник главы Офиса президента Алексей Арестович.

"Долго и со вкусом": в ОП рассказали, как Украина ответит на удар по ТЦ в Кременчуге

Офис президента. Фото: Украинская правда

Советник главы ОП заявил, что война в Украине пошла путём эскалации. После произошедшего в Кременчуге украинские защитники, конечно же, ответят. И на такой ответ вновь последует ответ России. При этом Украина не будет повторять варварскую тактику россиян. Украинцы будут бить исключительно по военным целям, наносят максимальный урон врагу. Ну, а этих целей предостаточно, есть из чего выбрать.

Алексей Арестович заинтриговал, уточнив, что вскоре все услышат о новых интересных подробностях ответа Украины и о потерях среди россиян.

Как сообщали "Комментарии", 27 июня российские захватчики нанесли ракетный удар по Полтавской области. Практически в одно и то же время взрывы были слышны и в Полтаве, и в Кременчуге. Если в областном центре удалось избежать больших разрушений и жертв, то в Кременчуге оккупанты попали в торговый центр, причем удар был в то время, когда люди возвращались с работы. Многие посетили ТЦ. В итоге, уже известно, как минимум о 16 погибших. Спасателям удалось оперативно потушить пожар. До сих пор продолжается разбор завалов.

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