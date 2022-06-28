Обстрелы в шести областях в течение суток: есть жертвы, среди них – дети

В течение суток оккупанты обстреливали не только Кременчуг, но и другие области, в частности, горячо в Луганской, Харьковской, Николаевской, Черниговской, Сумской областях, где в результате авиаударов и обстрелов артиллерией есть жертвы среди населения.

фото телеграм Луганская ОВА

На севере страны

В Черниговской области зафиксированы обстрелы из минометов со стороны россиян территорий возле села Заречье в Новгород-Северском районе. Предварительно без пострадавших. За сутки пиротехники 15 раз выезжали на вызовы и изъяли 372 взрывоопасных предмета.

В Сумской области оккупанты били по селам Краснопольской общины из ствольной и реактивной артиллерии, выпустили более 200 снарядов и мин. Один человек получил ранения.

На востоке Украины



В Харьковской области враг обстрелял Немышлянский, Основянский, Киевский и Салтовский районы в областном городе. Среди харьковчан 30 пострадавших из них пять несовершеннолетних мальчиков в возрасте от 8 до 12 лет, пять человек погибли. В Чугуевском районе ранения получили два человека, в Богодуховском — один.



В Луганской области оккупанты продолжают обстрелы гражданского населения Лисичанска и прилегающих территорий. В городе враг обстрелял из кассетных "Ураганов" очередь из гражданских за водой. Ранения получили 21 человек, в большинстве случаев людям ампутировали конечности врачи. Восемь человек погибли, среди них ребенок. Также в результате авиаудара погиб подросток 14 лет. В Лисичанске остается 15 тысяч гражданских. Россияне стреляли по рынку, туннелю для авто, мостам, насосным станциям. По данным ОВА, фиксируется много повреждений многоэтажек и частных дворов, продолжаются поиски пострадавших.

На юге

В Николаевской области утром враг обстрелял из ракетных систем залпового огня Очаков, в результате обстрелов врагом погибли три человека, из них шестилетняя девочка, а трехмесячный ребенок в коме. Ранения получили еще семь граждан.



В городе частично повреждены коммуникации и отсутствует связь. Утром 28 июня оккупанты запустили по Николаеву 11 ракет, часть сбили ПВО. Ночь в Одессе и области без обстрелов, сообщает представитель Одесской военной администрации Сергей Братчук.



Как писал портал, под завалами в Кременчуге ищут еще около 60 человек, говорят местные пожарные.



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