logo

BTC/USD

21715.70

ETH/USD

1223.19

LTC/USD

52.36

USD/UAH

35.90

EUR/UAH

37.20

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией ВСУ уничтожили танковую роту оккупантов (ВИДЕО)
commentss НОВОСТИ Все новости

ВСУ уничтожили танковую роту оккупантов (ВИДЕО)

Уничтожено 9 вражеских танков

сегодня, 11:30
Автор:

Анастасия
Поделитесь публикацией:

Украинские воины день за днем продолжают защищать свою землю от российских оккупантов. На одном из направлений была разгромлена целая танковая рота врага. Об этом в своем официальном Telegram-канале сообщил советник главы МВД Украины Антон Геращенко.

ВСУ уничтожили танковую роту оккупантов (ВИДЕО)

ВСУ уничтожили танковую роту врага

Так, по словам источника, во время наступления вражеской танковой роты украинскими десантниками было уничтожено девять вражеских танков. Геращенко отметил, что видео блестящей работы украинских военных было опубликовано на странице "Командование Десантно-штурмовых войск Вооруженных Сил Украины" в Facebook.

На видео зафиксирована совместная боевая работа артиллерийских и инженерных подразделений десантно-штурмовых войск ВС Украины.

Напомним, ранее издание "Комментарии" сообщало читателям о том, что жителей двух временно оккупированных областей Украины просят как можно скорее эвакуироваться. ВСУ готовится освобождать оккупированные российскими захватчиками территории, однако для этого необходимо применять артиллерию. Чтобы никто из мирных граждан не пострадал, людей просят эвакуироваться любым возможным способом. 

Также портал "Комментарии" информировал о том, что в Беларуси заметили усиление авиатренировок сразу на 5 аэродромах у границы Украины. В страну на учебу по десантированию приехали российские пилоты. Специалисты отмечают, что количество таких тренировок уже превышает годовую норму. Участились случаи авиатренировок и вне специально отведенных мест.

Новостной сайт "Комментарии" писал о том, что в ближайшее время российские оккупанты могут возобновить наступление на востоке Украины. Подробнее об этом читайте в нашем материале. 



Читайте Comments.ua в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://t.me/Pravda_Gerashchenko/30670
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!