ВСУ уничтожили танковую роту оккупантов (ВИДЕО)

Украинские воины день за днем продолжают защищать свою землю от российских оккупантов. На одном из направлений была разгромлена целая танковая рота врага. Об этом в своем официальном Telegram-канале сообщил советник главы МВД Украины Антон Геращенко.

ВСУ уничтожили танковую роту врага

Так, по словам источника, во время наступления вражеской танковой роты украинскими десантниками было уничтожено девять вражеских танков. Геращенко отметил, что видео блестящей работы украинских военных было опубликовано на странице "Командование Десантно-штурмовых войск Вооруженных Сил Украины" в Facebook.

На видео зафиксирована совместная боевая работа артиллерийских и инженерных подразделений десантно-штурмовых войск ВС Украины.

Напомним, ранее издание "Комментарии" сообщало читателям о том, что жителей двух временно оккупированных областей Украины просят как можно скорее эвакуироваться. ВСУ готовится освобождать оккупированные российскими захватчиками территории, однако для этого необходимо применять артиллерию. Чтобы никто из мирных граждан не пострадал, людей просят эвакуироваться любым возможным способом.

Также портал "Комментарии" информировал о том, что в Беларуси заметили усиление авиатренировок сразу на 5 аэродромах у границы Украины. В страну на учебу по десантированию приехали российские пилоты. Специалисты отмечают, что количество таких тренировок уже превышает годовую норму. Участились случаи авиатренировок и вне специально отведенных мест.

Новостной сайт "Комментарии" писал о том, что в ближайшее время российские оккупанты могут возобновить наступление на востоке Украины. Подробнее об этом читайте в нашем материале.





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