ВСУ уничтожили остатки российского гарнизона на Зменином: подробности (ВИДЕО)

Главнокомандующий опубликовал видео уничтожения вражеских целей на острове Змеиный. Об этом он сообщил на своей официальной странице в социальной сети Facebook.

Беспилотник «Байрактар». Фото: из открытых источников

Залужный рассказал, что вчерашними авиаударами россияне пытались уничтожить свою технику, вооружение и имущество на острове Змеиный. Однако традиционно не справились с поставленной задачей.

"Мы помогли оккупантам окончательно эвакуировать остатки своего гарнизона с нашего острова. Больше там "русским духом" не пахнет.", — сообщил Главнокомандующий.

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