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ВСУ уничтожили остатки российского гарнизона на Зменином: подробности (ВИДЕО)

Вчерашними авиаударами россияне пытались уничтожить свою технику, вооружение и имущество на острове Змеиный

сегодня, 16:57
Автор:

Денис
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Главнокомандующий опубликовал видео уничтожения вражеских целей на острове Змеиный. Об этом он сообщил на своей официальной странице в социальной сети Facebook. 

ВСУ уничтожили остатки российского гарнизона на Зменином: подробности (ВИДЕО)

Беспилотник «Байрактар». Фото: из открытых источников

Залужный рассказал, что вчерашними авиаударами россияне пытались уничтожить свою технику, вооружение и имущество на острове Змеиный. Однако традиционно не справились с поставленной задачей.

"Мы помогли оккупантам окончательно эвакуировать остатки своего гарнизона с нашего острова. Больше там "русским духом" не пахнет.", — сообщил Главнокомандующий. 

Напомним, ранее портал "Комментарии" писал о том, что взрыв невиданных размеров: ВСУ уничтожили склад с боеприпасами РФ на востоке Украины (видео). По непроверенной информации, удар по хранилищу нанесли в Попасной. Подробнее об этом читайте в нашей статье. 

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Источник: https://www.facebook.com/CinCAFU
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