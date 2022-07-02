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Взрыв невиданных размеров: ВСУ уничтожили склад с боеприпасами РФ на востоке Украины (видео)

По непроверенной информации, удар по хранилищу нанесли в Попасной

сегодня, 14:06
Автор:

Кравцев Сергей
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Украинские воины продолжают эффективно работать в тылу врага, лишая того очередного склада с боеприпасами. В итоге, наступление оккупантов на Донбассе теряет темп. В результате удара произошел взрыв огромной силы, поэтому, вероятнее всего, в хранилище находилось много снарядов. Как передает портал "Комментарии", видео опубликовал пресс-центр Генштаба ВСУ на своей официальной странице на Facebook. При этом в Генштабе не уточнили, где именно произошёл взрыв и что удалось подорвать.

Взрыв невиданных размеров: ВСУ уничтожили склад с боеприпасами РФ на востоке Украины (видео)

Взрывы. Фото: из открытых источников

Также такой ролик разместил у себя Twitter пользователь под псевдонимом nevedimka123. По его информации, склад с боеприпасами, которым больше не воспользуются российские военные, находился во временно оккупированной Попасной.

На кадрах видно, как в области удара появился небольшой столб дыма. А спустя несколько секунд произошла огромная детонация боеприпасов. Видео было снято издалека и поэтому масштабы взрыва впечатляют. Клубы дыма поднялись на десятки метров вверх, также было видно, как продолжаю детонировать и взрываться снаряды. 

Отметим, последние несколько недель ознаменовались тем, что украинские защитники постоянно устраивают взрывы на сладах с боеприпасами оккупантов, причем взрываются склады даже в глубоком тылу.                                                                                

Читайте также на портале "Комментарии" — авиация РФ "очень хорошо попала" по своим же позициям на Херсонщине. 

Также издание "Комментарии" сообщало — на юге у оккупантов все в огне: ВСУ уничтожили десятки россиян, склады боеприпасов и технику.





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Источник: https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/videos/1715219082163670/
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Б'ють москалів як кошенят. Хтось ще буде про якісь перемовини казати? Це задоволення від сафарі на десяткі років. Виїхати в Африку не можна. Тварин вбивати не можна. Москаль не тварина. Старому дурню Путіну, треба було думати, куди лізти. Чи треба було гніздо шершнів ворушити? Гадали, дикий медвідь впорається?

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