Взрыв невиданных размеров: ВСУ уничтожили склад с боеприпасами РФ на востоке Украины (видео)

Украинские воины продолжают эффективно работать в тылу врага, лишая того очередного склада с боеприпасами. В итоге, наступление оккупантов на Донбассе теряет темп. В результате удара произошел взрыв огромной силы, поэтому, вероятнее всего, в хранилище находилось много снарядов. Как передает портал "Комментарии", видео опубликовал пресс-центр Генштаба ВСУ на своей официальной странице на Facebook. При этом в Генштабе не уточнили, где именно произошёл взрыв и что удалось подорвать.

Взрывы. Фото: из открытых источников

Также такой ролик разместил у себя Twitter пользователь под псевдонимом nevedimka123. По его информации, склад с боеприпасами, которым больше не воспользуются российские военные, находился во временно оккупированной Попасной.

На кадрах видно, как в области удара появился небольшой столб дыма. А спустя несколько секунд произошла огромная детонация боеприпасов. Видео было снято издалека и поэтому масштабы взрыва впечатляют. Клубы дыма поднялись на десятки метров вверх, также было видно, как продолжаю детонировать и взрываться снаряды.

Отметим, последние несколько недель ознаменовались тем, что украинские защитники постоянно устраивают взрывы на сладах с боеприпасами оккупантов, причем взрываются склады даже в глубоком тылу.

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