Гарантии безопасности для Украины: насколько Киев продвинулся в вопросе – почему альтернативы НАТО нет

Президент Украины Владимир Зеленский в видеообращении вечером 1 июля, среди прочего, рассказал о сформированной группе по вопросам международных гарантий по безопасности для Украины, которую возглавил экс-генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен. Эксперты оценили состав и перспективы работы данной группы, а также – какие безопасностные гарантии Украина может получить.

Гарантии безопасности для Украины. Фото: из открытых источников

Поиск за пределами НАТО гарантий безопасности для Украины – продолжение близорукой дипломатии

Исполнительный директор Фонда "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива Петр Бурковский рассуждает так:

"У этой инициативы есть две стороны. Первая и самая слабая – это продолжение, на мой взгляд, необоснованной и близорукой дипломатии о поиске за пределами НАТО гарантий безопасности для Украины и защиты от нападения России в будущем. История с момента распада СССР и до 24 февраля 2022 г. показала, что такой защиты в Европе не существует. Даже НАТО, превосходя Россию экономически и военно, пытается изо всех сил отложить момент столкновения и снизить риск участия в уже начавшейся войне. В свое время Ермак с подобным упрямством хотел "договориться посередине" с путинской бандой. Результат этого сейчас видят все".

По мнению аналитика, единственное оправдание такого формата – и это сильная сторона данного решения – это привлеченные иностранцы и их связи.

"Не они будут писать текст советов, это понятно. Однако в своих странах они смогут продвигать взгляд и позицию Украины по послевоенной архитектуре безопасности в Европе. Главное – чтобы это была позиция Украины, а не Ермака. При всем уважении, главе Офиса президента и его человеку Костину это до конца доверить нельзя. В группе очень не хватает присутствия украинских специалистов. Добавлю, что некоторые фигуры действительно интересны. Так, мы видим, что аналитическому центру ECFR удалось получить благосклонность Ермака, он там представлен сразу несколькими людьми".

Петр Бурковский отмечает, что в группе также есть Мишель Флурной – американка, которую рассматривали на должность министра обороны США после победы Байдена и которая тесно связана с Госсекретарем США, работает в лоббистской фирме.

"Офис президента должен объяснить, на какой основе (платной или бесплатной) она привлечена к работе, – считает эксперт. – Британец, пожизненный пэр (член Палаты лордов) Уильям Гейг сейчас близок к будущему монарху, герцогу Кембриджскому Уильяму. Самые слабые позиции – это немец Норберт Реттген (экс-министр по охране окружающей среды, охране природы и ядерной безопасности ФРГ) и итальянец Жампьеро Массоло (президент Итальянского института международных политических исследований, дипломат). Не знаю, читал ли Ермак их заявления с 2014 по 2022 годы, до февральского вторжения РФ. Если бы читал, вряд ли бы включил их. А если читал и знает, тогда их включение – это плохой сигнал для нас и обнадеживающий для Кремля".

Пока мы видим хорошие консультативные встречи, не имеющие никаких последствий

Политический эксперт Александр Антонюк считает замечательным, что создана соответствующая рабочая группа, что тема безопасности Украины стоит на повестке дня. Но важен, подчеркивает он, состав группы.

"К большому удивлению, я не вижу там ни одного действующего чиновника со стороны западных политиков. Украину представляет глава Офиса президента Андрей Ермак. А со стороны зарубежных партнеров – практически сплошные "эксы". Поэтому к таким рабочим группам я отношусь как к консультационным. Не более. Все эти "эксы" продолжают жить в парадигме прошлого столетия. Когда мы говорим о финнах или шведах – они входят в НАТО без всяких ПДЧ. Таково было политическое решение. Почему нам вечно ставят какие-то условия? Как показывает практика боевых действий – мы готовы, как никто. Наша армия мотивирована, высокопрофессиональна. Она быстро осваивает новейшие образцы вооружения – и отлично его применяет на поле боя", – подчеркивает эксперт.

По его мнению, главный подход к безопасности Украины – вступление в НАТО.

"А пока мы видим хорошие консультативные встречи, не имеющие никаких последствий. Потому что действующих чиновников там нет. Людей, принимающих реальные решения – там нет. Зато есть люди, явно осваивающие некие грантовые средства. Вряд ли они бесплатно, интереса ради, ведут все эти беседы, по сути, создающие информационный шум – без реальных последствий", – отмечает Александр Антонюк.

Следует понимать, продолжает он, что никаких альтернативных гарантий безопасности кроме как членства в НАТО на данный момент не существует.

"И хватит заниматься самообманом! – призывает эксперт. – Ни на одну страну, являющуюся членом Альянса, никто не нападает. Нападают лишь на тех, кто вне этого блока. На этом и надо акцентировать внимание. Россия нас обстреливает, уничтожает города, совершает массу военных преступлений. Могут ли те гарантии безопасности, которые обговариваются, которые не подразумевают наше вступление в НАТО, защитить нас? Здесь и сейчас. Не думаю… Зато уверен, что после нашей победы, после завершения Третьей мировой войны, которая, по сути, сейчас идет, сами гарантии безопасности и НАТО будут выглядеть совсем иначе".

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