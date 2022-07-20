ВСУ уничтожили артиллерийский склад россиян на юге Украины: подробности

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Обстановка на юге Украины сложная, динамичная, но контролируемая. Об этом сообщает Оперативное командование "Юг" на своей официальной странице в социальной сети Facebook.
ВСУ
"Враг пытается удержаться на рубежах обороны, которые предварительно обустроил и продолжает укреплять", — информирует ОК "Юг".
Противник продолжает обстреливать мирные населённые пункты Украины.
В свою очередь украинские ракетно-артиллерийские подразделения продолжают наносить удары по позициям оккупантов. Только за эту ночь нашим воинам удалось уничтожить:
• 11 оккупантов;
• одну гаубицу "Мста-Б" с тягачом;
• полевой артиллерийский склад в районе Дослидного в Херсонской области.
Окончательные потери противника уточняются.
Напомним, ранее портал "Комментарии" писал о том, что "Спецоперация идет по плану": на базе россиян в Энергодаре сильные взрывы (ФОТО). Ее одна база российских оккупантов взлетела на воздух. Подробнее об этом вы можете прочитать на нашем сайте.
Читайте также о том, что нардеп назвал фамилии топ-политиков, которым готовы вручить подозрения в госизмене. Контрразведка сработала очень профессионально. Подробно об этом читайте в нашей статье.
Сайт "Комментарии" сообщал о том, что уже не только Донбасс: в МИД России впервые назвали области, которые хотят оккупировать. Россия Хочет присоединить к своей территории не только так называемые "ДНР" и "ЛНР", но и Херсонскую, а также Запорожскую области.
Также "Комментарии" информировали о том, что украинские десантники разгромили российскую артиллерию (ВИДЕО). Защитники Украины уничтожили две 152-мм дивизионные самоходные гаубицы 2С19 "Мста-С".
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