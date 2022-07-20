«Спецоперация идет по плану»: на базе россиян в Энергодаре сильные взрывы (ФОТО)

Во временно оккупированном Энергодаре Запорожской области на базе россиян раздались сильные взрывы, после чего с места взрыва начал валить черный дым, который в эти минуты видно с разны районов города. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщают местные телеграмм-каналы.

Взрыв в Энергодаре. Фото: телеграмм-канал Энергодар

"По непроверенной информации, недалеко от Запорожской АЭС раздалось несколько взрывов. Затем поднялся черный густой дым, сообщают местные жители. Некоторые слышали автоматные очереди", – сообщается в телеграмм-канале Энергодар.

Также местные жители пишут, что за атомными блоками, где расположена база россиян, раздался сильный взрыв. Сейчас оттуда поднимается черный дым.

Официальных сообщений от Генштаба ВСУ по взрывах на военной базе оккупантов пока нет. Также об этом не сообщают российские пропагандистские паблики.

Читайте также на портале "Комментарии" — президент России Путин назвал причину, почему он не встретится с президентом Украины Зеленским.

Также издание "Комментарии" сообщало – глава МИД России Сергей Лавров пригрозил Европе настоящей войной и назвал условия Кремля. Глава МИД РФ заявил, что Вашингтон и Лондон якобы заинтересованы в том, чтобы на европейском континенте началась "настоящая война", чтобы Россия и Европа столкнулись на поле боя. Поводом для такой войны могут послужить поставки Украине западного вооружения.

"Комментарии" сообщали — есть всего один вариант, когда украинская и российская делегации сядут за стол переговоров, других вариантов нет и не будет: когда ждать перемирия Украины и России – в чем угроза крымского сценария. Эксперты рассказали в эксклюзивном интервью нашему изданию.









Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!