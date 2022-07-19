Есть один вариант: когда ждать перемирия Украины и России – в чем угроза крымского сценария

Страна-агрессор продолжает сыпать угрожающими заявлениями в адрес Украины. О том, что, если мирные переговоры возобновятся, рф выдвинет более жесткие условия, нежели те, что были озвучены в апреле в Турции, уже заявили член российской переговорной делегации Леонид Слуцкий и помощника российского президента Владимир Путина – Юрий Ушаков. В аналогичном ключе высказался экс-президент, замглавы Совета безопасности рф Дмитрий Медведев. То и дело идут разговоры о намерении устроить "референдумы" (с целью присоединения украинских регионов к россии), причем не только на временно оккупированных территориях Луганской и Донецкой областей, но и на Херсонщине и Запорожчине. О чём говорят такие заявления? Как и когда могут состояться следующие переговоры о мире между Киевом и Москвой? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Переговоры. Фото: из открытых источников

Любые переговоры с оккупантами в настоящее время никоим образом не на пользу интересам Украины

Эксперт фонда "Майдан иностранных дел", соучредитель "Института Черноморских стратегических исследований", эксперт по вопросам оккупированных территорий Юрий Смелянский рассуждает так:

"Парадигма, в которой власти кремля формируют и реализуют свою политику (внешнюю и внутреннюю) – это "игра с нулевой суммой". Она означает, что выигрыш одного равен проигрышу другой стороны. При этом получатель выигрыша в кремлевской парадигме исключительно кремлевская власть".

Юрий Смелянский напоминает, что на сегодня площадь оккупированной территории Украины увеличилась по отношению ситуации на 24 февраля 2022 года.

"Для Украины это – потеря, соответственно для кремлевских властей – выигрыш. На всех оккупированных территориях (Донецкая, Луганская, Запорожская, Херсонская области) идет активная подготовка к очередной серии псевдо-референдумов результатом которых станет аннексия этих территорий российскими оккупантами. То есть, повторяется крымский сценарий", – поясняет эксперт.

По его словам, цель оккупантов минимум – закрепить хотя бы достигнутые позитивные результаты, собраться с силами и продолжить ликвидацию украинской государственности.

"Если рассматривать термин "переговоры" как "коммуникации между сторонами для достижения своих целей, при которых каждая из сторон имеет равные возможности в контроле ситуации и принятии решения, которое и закрепляется договором", то позиция Украины более слабая на данный момент времени. Кремлевское руководство переговорные позиции рассматривает именно так, – подчеркивает Юрий Смелянский. – В такой ситуации любые коммуникации с агрессором – это проявление готовности к принятию условий агрессора. Проявление сути "игры с нулевой суммой", как ее видит кремлевское руководство. Как минимально интересная цель для оккупантов – процесс переговоров, при котором осуществляется временное прекращение боевых действий для перегруппировки и пополнения сил, налаживания логистики, проведения псевдо-референдумов и так далее. Из изложенного следует, что любые переговоры с оккупантами в настоящее время никоим образом не на пользу интересам Украины. К сожалению. Ну, а вопрос доверия к российским гарантиям даже нет смысла комментировать. Доверия просто не может быть".

Возможно, будем договариваться о перемирии, когда мы выйдем на Чонгар и Перекоп

Эксперт ОО "Бюро анализа политики" Виктор Бобыренко акцентирует, что обе стороны считают Крым своим, а условия противника – неприемлемыми. Соответственно, мир на таких условиях невозможен.

"А тут еще россияне Донбасс (и не только) хотят присоединить к себе. Мы, естественно, этого тоже не признаем. Так что мир невозможен будет априори, – поясняет аналитик. – И к угрожающим заявлениям тех или иных официальных лиц страны-агрессора нужно относиться как просто к заявлениям. К традиционной для россиян тактике запугивания. Что они могут еще захотеть? Харьков? Киев? Естественно, мы будем сражаться за свою землю. И делать всё, чтобы все эти "заявители" подавились своими "хотелками", нарвавшись на украинский отпор".

В обозримом будущем мирных переговоров не будет, прогнозирует Виктор Бобыренко.

"Возможно, будем договариваться о перемирии, когда мы выйдем на Чонгар и Перекоп. Когда освободим хотя бы юг, продолжая удерживать часть Донбасса", – отмечает эксперт.

Также надо понимать, продолжает он, что Зеленский на перемирие не пойдет (кстати, как и Путин), потому что оба электорально зависимы.

"В нашем случае – украинский народ не простит, если не будет выхода хотя бы на позиции до полномасштабного российского вторжения – позиции до 24 февраля 2022-го. Вывод: мир невозможен, перемирие возможно, но при определенных успехах украинской армии, – подчеркивает Виктор Бобыренко. – Думаю, западные союзники будут нас держать за ноги, чтобы мы в Крым не заходили. Потому что Путин станет шантажировать ядерным оружием. Мол, если ВСУ заходят в Крым, то россияне наносят ядерный удар по какому-то из крупных городов на материковой Украине. Тут мы действительно можем остановиться. Пока. Но к Чонгару и Перекопу уже сейчас следует идти – и иметь в виду, на каких условиях хотят россияне переговоров (и хотят ли в принципе)".

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