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Нардеп назвал фамилии топ-политиков, которым готовы вручить подозрения в госизмене

Контрразведка сработала очень профессионально

сегодня, 15:35
Автор:

Кравцев Сергей
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Как передает портал "Комментарии", секретарь СНБО Алексей Данилов в интервью "Украинскому радио" заявил, что благодаря профессиональной работе украинских спецслужб планы Кремля по полномасштабному вторжению в Украину накрылись медным тазом. В частности, контрразведка СБУ сделала свое дело – многие публичные лица, которые должны были бы активизироваться после начала войны 24 февраля, где-то пропали или сидят тихо. При этом Данилов не назвал фамилии, о ком конкретно он говорил, но вот нардеп Алексей Гончаренко оперативно отреагировал на заявление Данилова, отметив у себя в Телеграмм, что речь, в первую очередь, идет о нардепах Евгении Мараеве и Вадиме Рабиновиче, которым совсем скоро будут объявлены подозрения в госизмене.

Нардеп назвал фамилии топ-политиков, которым готовы вручить подозрения в госизмене

Спецслужбы. Фото: из открытых источников

Алексей Данилов отметил, что большинство из того, что происходило еще с начала февраля неизвестно украинским гражданам. По-другому действовать было нельзя и поэтому спецслужбы сработали максимально эффективно и профессионально.

По словам секретаря СНБО, было нейтрализовано множество людей, которые должны были активизироваться после 24 февраля.

Данилов отметил, о задержании кума Путина Виктора Медведчука украинской контрразведкой всем уже известно. Но есть и другие персонажи, о которым публично пока не сообщают. 

Секретарь СНБО обратил внимание на тот факт, что многие политики, общественные деятели, которые до 24 февраля были в центре внимания, не исчезали с экранов телевизора теперь словно сквозь землю провалились, ничего о них неизвестно. 

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Источник: http://www.nrcu.gov.ua/news.html?newsID=99172
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