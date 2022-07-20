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Украинские десантники разгромили российскую артиллерию (ВИДЕО)

Защитники Украины уничтожили две 152-мм дивизионные самоходные гаубицы 2С19 "Мста-С"

сегодня, 14:24 comments1050
Автор:

Денис
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Артиллеристы Десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины продолжают наносить удары по позициям противника. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале ДШВ ВСУ. 

Украинские десантники разгромили российскую артиллерию (ВИДЕО)

ВСУ

Как стало известно, артиллерия ДШВ совместно с артиллерией Сухопутных войск ВСУ уничтожили две 152-мм самоходные гаубицы 2С19 "Мста-С". 

"Воины артиллерийских подразделений Десантно-штурмовых войск и Сухопутных вооруженных сил Украины в тесном взаимодействии продолжают уничтожать российских оккупантов. Так, на видео зафиксировано, как защитники Украины уничтожили две  152-мм дивизионные самоходные гаубицы 2С19 "Мста-С", — сообщает ДШВ ВСУ. 

Напомним, ранее портал "Комментарии" писал о том, что какую игру ведет Шольц и Германия – почему обещанного Украине оружия, как не было, так и нет. Бизнес Германии слишком сильно повяз в связах с Россией, поэтому правительство Германии пытается до последнего тянуть с разрывом отношений с Москвой. 

Читайте также о том, что "Мы проигрываем": оккупанты жалуются своим родственникам на большие потери — перехват разговора. Захватчики рассказывают своим родственникам о ходе войны в Украине. 

Сайт "Комментарии" сообщал о том, что  ждать от "Рамштайна-4" – почему у Путина так взволновались новыми поставками союзников. На данном этапе войны ВСУ больше всего нуждаются в большем количестве РСЗО HIMARS, а также новых системах противовоздушной обороны. 

Также "Комментарии" информировали о том, что ВСУ срочно обратились к белорусским военным: в чем дело. Украинские защитники просят военных Беларуси не совершать фатальную ошибку ы не выполнять преступные приказы. 



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Источник: https://www.facebook.com/www.dshv.mil.gov.ua
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