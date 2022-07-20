"Мы проигрываем": оккупанты жалуются своим родственникам на большие потери - перехват разговора

Служба безопасности Украины опубликовала очередной перехват разговора оккупанта. Видео было опубликовано на официальной странице СБУ в социальной сети Facebook

Армия РФ

Россияне никак не могут смириться с тем, что ВСУ тотально уничтожает их войска под Харьковом. А родственникам российских захватчиков сложно смириться с тем, что их "воины" несут безумные потери от украинских защитников. Об этом свидетельствует новый телефонный разговор, который удалось перехватить СБУ.

"Ну, это по телевизору вам так расписывают в красках. На самом деле тут совсем все по-другому. По телевизору такого не покажут и не скажут правду никогда. Мы проигрываем…" – рассказывает оккупант своим родственникам.

Оккупант признает, что в их полку осталось около 14 танков из 90, а уровень подготовки танкистов и артиллеристов России очень низок.

"Они не могут попасть вообще, просто не могут", — жалуется захватчик.

Напомним, ранее портал "Комментарии" писал о том, что ждать от "Рамштайна-4" – почему у Путина так взволновались новыми поставками союзников. На данном этапе войны ВСУ больше всего нуждаются в большем количестве РСЗО HIMARS, а также новых системах противовоздушной обороны.

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Сайт "Комментарии" сообщал о том, что Путин показал, кто его союзники: почему это опасно для Украины – какая главная угроза от Ирана. Главная угроза, которая исходит от сотрудничества России и Ирана — это возможность страны-агрессора получить ударные беспилотники, что может серьезно повлиять на ход войны.

Также "Комментарии" информировали о том, что больше не друг президента: с чем связано увольнение Тищенко – почему вдруг запахло выборами. Увольнение Баканова, Венедиктовой, а теперь и Тищенко — это только начало кадровых перестановок во властной команде.

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