Что ждать от «Рамштайна-4» – почему у Путина так взволновались новыми поставками союзников

В среду, 20 июля, состоится четвертая встреча в формате "Рамштайн" (министры обороны стран НАТО, а также партнеров и союзников) касательно поддержки Украины на фоне российской агрессии. Эксперты рассказали изданию "Комментарии" о важности данного мероприятия и ожиданиях от него.

Западное оружие. Фото: из открытых источников

Ждем позитивным новостей о поставках Украине дальнобойных ракет

Политолог, сооснователь консалтинговой компании Good Politics Максим Джигун отмечает, что для Украины эта встреча, среди прочего, важна тем, что мы рассчитываем на присоединение к формату "Рамштайн" новых стран.

"Ранее они, возможно, предоставляли нам помощь, но делали это не публично. А нам важно снова и снова подтверждать, что цивилизованный мир – с нами. Что он един в поддержке Украины в противостоянии российской агрессии. Что союзников у нас значительно больше, чем нейтральных государства или тех единичных стран, которые поддерживают Россию. Не может война в центре Европы восприниматься нейтрально. Нам важно убеждать всё большее количество стран поддерживать нас. Причем, не только словом, но и делом. Включая военную поддержку", – поясняет политолог.

По его мнению, ключевой момент этой встречи (которая в этот раз пройдет в онлайн формате) – договоренности о поставках Украине дальнобойных ракет к реактивным системам залпового огня (РСЗО) HIMARS, а также новых систем противовоздушной обороны.

"Все уже увидели, насколько эффективны на поле боя те же HIMARS, как умело их используют украинские военнослужащие. Но для нас очень важно иметь не только заряды, которые бьют на 80 км, но и те, что могут ударить на 300 км. Это позволит ВСУ взять под огневой контроль территории далеко за линией столкновения. Что может критически повлиять на ход войны (в позитивном для Украины ключе) и на скорость возвращения временно оккупированных территорий, – отмечает Максим Джигун. – Надеюсь, что позитивная новость, о которой говорил министр обороны Украины Резников в контексте общения со своим американским коллегой Остином, касается поставок именно дальнобойных ракет. Хотелось бы сегодня в рамках "Рамштайн-4" узнать, каково количество этих ракет, а также сроки их поставок в Украину".

Кроме того, продолжает эксперт, сегодняшняя встреча дает возможность украинской стороне отчитаться не только об эффективности использования западных вооружений, но и о контроле за этим использованием. Подчеркнуть нашу честность, прозрачность и готовность подтвердить, что мы всё используем по назначению.

"Так что тут хватает и дипломатических моментов, – говорит политолог. – Формат "Рамштайн" – это не сугубо военное мероприятия. И мы можем (и должны) посылать максимальное количество меседжей, укрепляющих цивилизованный мир в необходимости больше и лучше помогать Украине, приближая победу над российским агрессором".

Стоит остро вопрос о так называемом щите, который позволит нам лучше защищаться от стратегических бомбардировщиков и кораблей РФ, выпускающих ракеты

Эксперт аналитического центра Kyivstratpro Тарас Семенюк отмечает, что встречи в формате, получившем название от американской военной базы в Германии (там состоялась первая из них 26 апреля), уже стали доброй традицией.

"Министры обороны стран НАТО и союзников, партнеров, во время таких встреч обговаривают новые поставки вооружения и боеприпасов в Украину для противодействия российской агрессии. Также речь идет о финансовой помощи нашей стране", – говорит Тарас Семенюк.

По его словам, сперва у партнеров были опасения касательно того, какое западное вооружение передавать ВСУ – и передавать ли.

"Но поскольку украинцы максимально быстро осваивают новые образцы вооружения и эффективно его используют, нет сомнений, что мы продолжим получать всё необходимое. И даже более интенсивно, – считает эксперт. – Думаю, сегодня речь будет идти о предоставлении большего количества оружия и боеприпасов, прежде всего, речь об артиллерии, РСЗО, средствах ПВО. Ведь нам важно не только уничтожать склады противника, но и максимально обезопасить свое небо от ракетных ударов. Вопрос стоит о так называемом щите, который позволит нам лучше защищаться от российских стратегических бомбардировщиков и кораблей, выпускающих ракеты. Ну и, собственно переход на натовские стандарты вооружения – это переформатирование ВСУ в стратегическом смысле".

Читайте также на портале "Комментарии" — президент РФ Путин назвал причину, почему он не встретится с президентом Украины Зеленским.





Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!