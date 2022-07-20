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ВСУ срочно обратились к белорусским военным: в чем дело

Украинские защитники просят военных Беларуси не совершать фатальную ошибку ы не выполнять преступные приказы

сегодня, 14:23
Автор:

Кравцев Сергей
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Украинские защитники напрямую обратились к белорусской армии с призывом не выполнять приказы командования и не вступать в полномасштабную войну против Украины на стороне российского агрессора. Вооруженные силы Украины призывают военных Беларуси сделать правильный выбор и не ввязываться в авантюру, которую затеяла Москва. Об этом сообщает портал "Комментарии", со ссылкой на видеообращение, опубликованное Управлением стратегических коммуникаций ВСУ.

ВСУ срочно обратились к белорусским военным: в чем дело

ВСУ срочно обратились к войскам Беларуси (mil.in.ua)

В обращении говорится, что лучше белорусским военным оставаться дома, не выполнять преступных приказов. Если же белорусские военные выполнят приказы своих командиров, то может произойти непоправимое – украинский и белорусский народы станут навеки врагами. Поэтому будущее самих белорусов, как и будущие их детей зависит исключительно от них самих.

"Оставайтесь дома. Не выполняйте преступные приказы. Не делайте наши народы врагами. Ваше будущее и будущее ваших детей зависит только от вас самих", — говорится в видеообращении.

Стоит отметить, что Беларусь продолжает сохранять угрозу вблизи украинской границы, проводя в районах, которые граничат с Украиной военные учения. У Лукашенко объявили, что приняли решение продлить военные учения до 23 июля. В то же время из-за угрозы вторжения белорусских войск в Северной операционной зоне Украины продолжаются мероприятия по усилению обороны и совершенствованию уровня защиты границ.

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Источник: https://t.me/AFUStratCom/4451
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