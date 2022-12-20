ВСУ ударили по позициям россиян – минус 2 вертолета: подробности от Генштаба

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Кравцев Сергей
Авиация Сил обороны Украины нанесла 16 ударов по позициям российских оккупантов, сбиты два вражеских вертолета. Как передает издание "Комментарии", об этом говорится в сводке Генштаба в Facebook.
Авиация. Фото: из открытых источников
Также подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны Украины уничтожили склад боеприпасов, 3 пункта управления и 3 районы сосредоточения живой силы противника.
Отмечается, что что вражеские войска продолжают нести потери, потому что подтверждено уничтожение пункта постоянной дислокации противника 18 декабря текущего года в районе населенного пункта Чаплинка Херсонской области. Информация о погибших и раненых россиянах уточняется.
Читайте также на портале "Комментарии" — во вторник, 20 декабря, исполняется 300 дней с начала широкомасштабного российского вторжения. Какие основные выводы можно сделать на данном этапе? Как события могут развиваться дальше? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.
Также издание "Комментарии" сообщало – в ВСУ объяснили, почему в Мелитополе российские оккупанты повторяют сценарий своего побега из Херсона. Процесс уже идет полным ходом.
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