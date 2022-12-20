ВСУ ударили по позициям россиян – минус 2 вертолета: подробности от Генштаба

Авиация Сил обороны Украины нанесла 16 ударов по позициям российских оккупантов, сбиты два вражеских вертолета. Как передает издание "Комментарии", об этом говорится в сводке Генштаба в Facebook.

Авиация. Фото: из открытых источников

"Украинская авиация нанесла 16 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и 6 ударов по позициям зенитно-ракетных комплексов противника. Силами противовоздушной обороны за прошедшие сутки были сбиты два вражеских вертолета", — говорится в сводке Генштаба.

Также подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны Украины уничтожили склад боеприпасов, 3 пункта управления и 3 районы сосредоточения живой силы противника.

Отмечается, что что вражеские войска продолжают нести потери, потому что подтверждено уничтожение пункта постоянной дислокации противника 18 декабря текущего года в районе населенного пункта Чаплинка Херсонской области. Информация о погибших и раненых россиянах уточняется.

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