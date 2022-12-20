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ВСУ ударили по позициям россиян – минус 2 вертолета: подробности от Генштаба

В частности, поражены районы сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники

сегодня, 10:00
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Автор:

Кравцев Сергей

Авиация Сил обороны Украины нанесла 16 ударов по позициям российских оккупантов, сбиты два вражеских вертолета. Как передает издание "Комментарии", об этом говорится в сводке Генштаба в Facebook.

ВСУ ударили по позициям россиян – минус 2 вертолета: подробности от Генштаба

Авиация. Фото: из открытых источников

"Украинская авиация нанесла 16 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и 6 ударов по позициям зенитно-ракетных комплексов противника. Силами противовоздушной обороны за прошедшие сутки были сбиты два вражеских вертолета", — говорится в сводке Генштаба.

Также подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны Украины уничтожили склад боеприпасов, 3 пункта управления и 3 районы сосредоточения живой силы противника.

Отмечается, что что вражеские войска продолжают нести потери, потому что подтверждено уничтожение пункта постоянной дислокации противника 18 декабря текущего года в районе населенного пункта Чаплинка Херсонской области. Информация о погибших и раненых россиянах уточняется.                                                                                                                         

Читайте также на портале "Комментарии" — во вторник, 20 декабря, исполняется 300 дней с начала широкомасштабного российского вторжения. Какие основные выводы можно сделать на данном этапе? Как события могут развиваться дальше? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Также издание "Комментарии" сообщало – в ВСУ объяснили, почему в Мелитополе российские оккупанты повторяют сценарий своего побега из Херсона. Процесс уже идет полным ходом.

Ранее "Комментарии" писали - в МИД объяснили, почему так и не заработал обещанный США ленд-лизу.



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Источник: https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid0271ZJEJpXLQvXQQkwRHvWMrjW3o1kUnGdgEjBzHLJu5S4yuv1Qb7cmpcjsCFqTFgrl
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