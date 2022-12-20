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В ВСУ объяснили, почему в Мелитополе оккупанты повторяют сценарий своего побега из Херсона

Сейчас российские оккупанты пытаются обустроить линии обороны в более глубоком тылу

сегодня, 08:35
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Автор:

Кравцев Сергей

Исходя их тех действий, которые проводят российских захватчики во временно оккупированном Мелитополе можно прийти к выводу, что они действуют по тому же сценарию, что и в Херсоне перед массовым отступлением. Как передает издание "Комментарии", об этом в эфире "24 канала" рассказала глава Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк.

В ВСУ объяснили, почему в Мелитополе оккупанты повторяют сценарий своего побега из Херсона

Карта. Фото: из открытых источников

Руководительница пресс-центра напомнила, что на Херсонском направлении россияне тоже сначала скапливались возле Херсона, а потом отступали, по дороге воруя все, что видели и могли забрать.

По словам Натальи Гуменюк, примерно также россияне действуют и в Мелитополе, что для русских людей свойственно, когда они наступают на те же самые грабли.                                                                          

"Они сначала собирались вокруг Херсона, строили, потом они сообщали, что покидают некоторые населенные пункты, затем готовились к уличным боям, потом рассказывали, что все еще не потеряно, потом начинали выносить из банков и других учреждений то, что считали ценным", – рассказала Гуменюк.

Она отметила, единственное, что сейчас делают россияне весьма профессионально – это обустраивают линии обороны в глубоком тылу, а потом отчитываются о проделанной работе начальству.

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=hTcs5e7lRqM
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