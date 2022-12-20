В МИД объяснили, почему так и не заработал обещанный США ленд-лизу

То, что не заработал ленд-лиз не означает, что Украина получает меньше оружия от США или оружие не такого качества, как хотелось. Не запустив ленд-лиз США идут на встречу Украину, экономя в будущем украинский бюджет. Сегодня американское оружие поступает в Украину по другим программам. Как передает портал "Комментарии", об этом рассказал спикер Министерства иностранных дел Олег Николенко, пишет "Громадське".

Ленд-лиз для Украины / фото US Army

Украинский дипломат пояснил, что ленд-лиз, о котором так много говорят, это не безвозмездная передача оружия. Это передача вооружения по двум путям – в аренду или на условиях лизинга.

Олег Николенко отметил, главный плюс работы ленд-лиза в том, что оружие будет поставляться намного оперативнее, чем, к примеру, это происходит сейчас. Не будет никаких бюрократических проволочек. Отпадет необходимость голосования за каждый пакет помощи Украине в Конгрессе США. Минус во всей этой истории в том, что объёмы полученного Украиной оружия будут напрямую зависеть от возможностей украинского бюджета и способности Украины покрыть в будущем все эти затраты.

Спикер МИД уточнил, что сегодня вся помощь, которую Вашингтон оказывает Украине, финансируется США из собственного федерального бюджета. В итоге, Киев бесплатно получает помощь в сфере безопасности и обороны как минимум по трем программам, что предусмотрено законом США о дополнительных ассигнованиях: Инициатива содействия безопасности Украины (Ukraine Security Assistance Initiative, USAI), внешнего военного финансирования (Foreign Military Financing, FMF) и пополнения запасов оружия США (Replenishment of U.S. weapons stocks). Эти программы, в отличие от ленд-лиза, не предусматривают возмещения Украиной стоимости предоставленного вооружения.

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