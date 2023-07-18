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ВСУ попали в телевышку: реакция оккупантов

ВСУ поразили цель во временно оккупированном Токмаке, на территории Запорожской области

18 июля 2023, 23:36
Автор:
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Константин Куликов
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Вооруженные силы Украины вывели из строя телевышку в Токмаке, который в данный момент контролируют оккупанты. Населенный пункт расположен во временно оккупированной части Запорожской области, на которую сейчас направлен удар украинского контрнаступления. Об этом сообщают "Комментарии" со ссылкой на сообщение городского головы Мелитополя Ивана Федорова.

ВСУ попали в телевышку: реакция оккупантов

Дом Шальмана - один из символов довоенного Токмака

"В пока оккупированном Токмаке оккупанты ноют, что телевышка — все! Этот плач нам понятен: рашисты без пропаганды – некуда. А наши люди радуются: наконец-то оккупанты не будут забивать голову ерундой", — написал в своем телеграмм-канале Иван Федоров.


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По сообщениям рашистов, в телевышку попали две ракеты. В результате попадания в Пологовском районе исчезла связь.

Напомним, что наличие связи является одним из важнейшим компонентов ведения боевых действий.

Тем временем, Ермак интригует: "Оружия будет больше". Глава Офиса президента Андрей Ермак в своем телеграмм-канале сделал очередное интригующее заявление.

В Минобороне признали, что Россия начала новое наступление. Анна Маляр проинформировала о ситуации на Купянском направлении, на котором наблюдаются попытки продвижения противника. Противник пытается перехватить инициативу у Вооруженных сил Украины, сконцентрировал значительные силы на Купянском направлении и пытается наступать в сторону этого города.

А западные союзники сделали заявление о том, способна ли еще Украина к наступлению18 июля состоялось заседание Контактной группы по вопросам обороны Украины в формате "Рамштайн", мероприятие проходило в онлайн-формате. 




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