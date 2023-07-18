Ермак интригует: "Оружия будет больше"

Глава Офиса президента Андрей Ермак в своем телеграмм-канале сделал очередное интригующее заявление. Об этом сообщают "Комментарии".

Андрей Ермак

"Оружия будет больше. Надежды врага на преимущество будут разбиты реальностью, антироссийская коалиция сильна и в очередной раз докажет это важными решениями", — заявил он.

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Напомним, недавно США приняли решение о передаче Украине кассетных боеприпасов, которые смогут помочь Силам обороны в их контрнаступлении. Как заявили американские союзники, они учли возможный риск, который несут гражданскому населению кассетные боеприпасы, но считают, что продолжающаяся российская агрессия несет больше вреда, чем возможные негативные последствия применения этого оружия для гражданского населения.

В свою очередь, украинское Минобороны сформулировало принципы применения этого оружия. Первый: Украина будет использовать эти боеприпасы только для деоккупации своих международно признанных территорий, кассетные боеприпасы не будут использоваться на официально признанной территории РФ.

Второе: кассетные боеприпасы не будут использовать в городских районах (городах), чтобы избежать рисков для гражданского населения. Кассетные боеприпасы будут использоваться только в местах скопления российских военных, для прорыва рубежей обороны противника с "минимальным риском" для жизни украинских военных.

Третий: Украина будет вести строгий учет использования этого оружия и локальных зон, где оно будет использоваться.

Четвертый: на основе этих записей после деоккупации территорий и Украины эти территории будут приоритетными для разминирования.

Пятый: Украина будет отчитываться партнерам об использовании этих боеприпасов и об их эффективности, "чтобы обеспечить надлежащий стандарт прозрачной отчетности и контроля".

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