logo

BTC/USD

29724.70

ETH/USD

1885.48

LTC/USD

90.18

USD/UAH

37.15

EUR/UAH

41.70

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Ермак интригует: "Оружия будет больше"
commentss НОВОСТИ Все новости

Ермак интригует: "Оружия будет больше"

Глава Офиса президента Андрей Ермак проанонсировал "важное решение"

сегодня, 19:38
Автор:
avatar

Константин Куликов
Поделитесь публикацией:

Глава Офиса президента Андрей Ермак в своем телеграмм-канале сделал очередное интригующее заявление. Об этом сообщают "Комментарии".

Ермак интригует: "Оружия будет больше"

Андрей Ермак

"Оружия будет больше. Надежды врага на преимущество будут разбиты реальностью, антироссийская коалиция сильна и в очередной раз докажет это важными решениями", — заявил он.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Напомним, недавно США приняли решение о передаче Украине кассетных боеприпасов, которые смогут помочь Силам обороны в их контрнаступлении. Как заявили американские союзники, они учли возможный риск, который несут гражданскому населению кассетные боеприпасы, но считают, что продолжающаяся российская агрессия несет больше вреда, чем возможные негативные последствия применения этого оружия для гражданского населения.

В свою очередь, украинское Минобороны сформулировало принципы применения этого оружия. Первый: Украина будет использовать эти боеприпасы только для деоккупации своих международно признанных территорий, кассетные боеприпасы не будут использоваться на официально признанной территории РФ.

Второе: кассетные боеприпасы не будут использовать в городских районах (городах), чтобы избежать рисков для гражданского населения. Кассетные боеприпасы будут использоваться только в местах скопления российских военных, для прорыва рубежей обороны противника с "минимальным риском" для жизни украинских военных.

Третий: Украина будет вести строгий учет использования этого оружия и локальных зон, где оно будет использоваться.

Четвертый: на основе этих записей после деоккупации территорий и Украины эти территории будут приоритетными для разминирования.

Пятый: Украина будет отчитываться партнерам об использовании этих боеприпасов и об их эффективности, "чтобы обеспечить надлежащий стандарт прозрачной отчетности и контроля".

Тем временем, в Украине рассказали, какое обвинение предъявят Путину и Шойгу.

Иран выступил за территориальную целостность Украины.

А суд в Гааге призывают выдать ордер на арест ближайшего союзника Путина.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Обсуждения


Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!