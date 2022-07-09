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ВСУ отбили попытки вражеского штурма: в Генштабе ВСУ рассказали об обстановке на Славянском направлении

ВСУ дают достойный отпор оккупантам

сегодня, 19:08
Автор:

Денис
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В Генеральном штабе Вооруженных сил Украины сообщили об оперативной обстановке на Славянском направлении по состоянию на вечер 9 июля. Об этом сообщается на официальной странице Генштаба ВСУ в социальной сети Facebook.

ВСУ отбили попытки вражеского штурма: в Генштабе ВСУ рассказали об обстановке на Славянском направлении

ВСУ. Фото из открытых источников

Как информирует Генштаб, на Славянском направлении применением артиллерии оккупанты пытаются создать благоприятные условия для дальнейшего продвижения в направлении Изюм – Славянск. Вражеская армейская авиация нанесла удар в районах населенных пунктов Чепель и Богородичное.

"Все попытки штурма противника по направлениям Долгенькое – Краснополье, Пасека – Долина наши защитники успешно отбили. Враг отошел. Совершил дистанционное минирование участка автомобильной дороги вблизи Великой Камышевахи.", — Генштаб ВСУ. 

Напомним, ранее портал "Комментарии" писал о том, что "Будут бои": жителей некоторых областей Украины просят срочно эвакуироваться. ВСУ будут деоккупировать временно захваченные российскими войсками территории. Подробнее об этом читайте на нашем сайте. 

Читайте также о том, что блокада Калининграда: РФ снова угрожает Литве и ЕС "жесткими мерами" в ближайшие дни. В России продолжают открыто угрожать Литве и Европейскому Союзу. Подробно об этом читайте в нашей статье. 

Сайт "Комментарии" информировал о том, что на юге Украины ВСУ подавили попытку наступательных действий россиян — подробности. ВСУ дают достойный отпор противнику. Читайте об этом подробно в нашем материале. 

Также "Комментарии" сообщали о том, что Резников назвал количество мобилизованных в Украине: сколько людей защищают страну. Министр обороны добавил, что такая численность вооруженных сил также создает возможности для бизнеса. 



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Источник: https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua
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