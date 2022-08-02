ВСУ отбили атаки оккупантов на нескольких направлениях - подробности

В Генеральном штабе Вооруженных сил Украины рассказали об оперативной обстановке на Бахмутском и Краматорском направлениях. Об этом сообщается на официальной странице Генштаба ВСУ в социальной сети Facebook.

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Как информирует Генштаб ВСУ, на Краматорском направлении зафиксированы обстрелы возле Северска, Серебрянки, Верхнекаменского, Звоновки и Донецкого. Враг нанес авиаудар неподалеку от Серебрянки. Вел воздушную разведку БпЛА возле Кривой Луки.

"Противник попытался наступать в направлении Новолуганское – Ивано-Дарьевка. Получил решительный отпор наших воинов и отошел.", — Генштаб ВСУ.

На Бахмутском направлении зафиксированы артиллерийские обстрелы в районах Яковлевки, Соледара, Бахмута, Зайцево, Покровского, Веселого, Курдюмовки и Железного.

Враг увеличил интенсивность задействования авиации на указанном направлении и нанес авиаудары вблизи Яковлевки, Покровского, Соледара, Бахмута и Кодемы.

"Все попытки продвижения противника в направлениях Роты – Вершина, Владимировка – Яковлевка, Клиново – Зайцево и Покровское – Бахмут успешно отражены. оккупанты с потерями отошли назад. В направлении Видродження – Кодема отдельные подразделения врага имеют частичный успех", — Генштаб ВСУ.

Напомним, ранее портал "Комментарии" писал о том, что Зеленский обратился к НАТО с просьбой, которая связана с подготовкой контрнаступления. Зеленский отдельно обсудил состояние проработки запросов Украины в НАТО о помощи для проведения гуманитарного разминирования и выразил надежду на ускорение поставок необходимого оборудования. Подробнее об этом вы можете прочитать в нашем материале.

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Также "Комментарии" информировали о том, что удастся ли удержать зерновое соглашение – пора ли уже переходить к более глобальным договоренностям. Несмотря на подписанные соглашения Россия будет искать пути, как сорвать договорённости и выставить Украину в негативном свете.

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