"Поставили на колени, троих ранили": у оккупантов продолжаются межэтнические конфликты - перехват разговора

Служба безопасности Украины перехватила очередной телефонный разговор оккупантов. Видео было опубликовано на официальной странице СБУ в социальной сети Facebook.

Армия РФ

После укрепления позиций ВСУ в армии РФ участились конфликты на этнической почве. Об этом свидетельствует новый телефонный разговор российских захватчиков, который перехватила СБУ.

Оккупант рассказывает, как пьяный тувинец из 55-й бригады России открыл огонь по командиру разведывательного батальона. "Потерпевший" в ответ отправил БТР с личным составом в расположение 55 бригады для "показательного обуздания" непокорных.

"Они на БТРе приехали, нах, троих затрехсотили, нах, или сколько там человек. Остальных всех на колени поставили и сказали: "Извиняйтесь, пид*ры, пока мы вас не расху*рили, короче…" – рассказывает очевидец.

Напомним, ранее портал "Комментарии" писал о том, что Россия публично обвинила США в участии в войне на стороне Украины. В Москве заявили, что Киев и Вашингтон вместе определяют, по каким целям бить.

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Сайт "Комментарии" сообщал о том, что в Кабмине назвали регион, где началась обязательная эвакуация. Первый поезд прибыл сегодня утром в Кропивницкий. Женщины, дети, старики, много маломобильных.

Также "Комментарии" информировали вручение повесток, на АЗС, блок-постах, улице: законно ли это – можно ли обжаловать. Эксперты рассказали, где по закону могут вручать повестки и какие есть нюансы в законодательстве.

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