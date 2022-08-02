"О, фосфор полетел": оккупанты рассказывают своим родственникам, что они используют запрещенные боеприпасы

Главное управление разведки Министерства обороны Украины перехватило очередной разговор российских оккупантов с их родственниками. Видео было опубликовано на официальной странице ГУР МО в социальной сети Facebook.

Армия РФ

На опубликованной аудиозаписи можно услышать, как оккупант рассказывает отцу, что они используют фосфорные боеприпасы, запускаемые из "Градов". Отец напомнил, что это запрещено Конвенцией на, что Алексей ответил: "Папа, ты знаешь, сколько здесь всего используем, что запрещено в принципе".

Напомним, ранее портал "Комментарии" писал о том, что Испания отказалась отправлять танки Украине: названа причина. Эту технику больше нельзя использовать. Министр отметила, что Испания, как и раньше рассматривает все возможности, как помочь Украине, но что касается танков, которые находятся в Сарагосе, то их никто отправлять не будут. Подробно об этом вы можете прочитать на нашем сайте.

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Сайт "Комментарии" сообщал о том, что россияне случайно взорвали собственный поезд с техникой, скрываясь от HIMARS — разведка. Россияне устроили дымовую завесу, но боеприпасы неожиданно начали детонировать. Читайте об этом подробно в нашем материале.

Также "Комментарии" информировали о том, что Шойгу рассказал, как проходит оккупация Донецкой области. Сергей Шойгу похвастался новыми захваченными населенными пунктами в Донецкой области. Подробнее об этом вы можете прочитать на нашем сайте.

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