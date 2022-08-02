Россияне случайно взорвали собственный поезд с техникой, скрываясь от HIMARS - разведка

На железнодорожной станции "Каланчак" Херсонской области российские захватчики устроили дымовую завесу и взорвали собственный поезд с техникой и боеприпасами. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины.

Российские войска. Фото: из открытых источников

Украинской разведке стало известно, что российские военные успешно "демилитазировали" собственный поезд 31 июля. В тот день на "Каланчак" прибыл эшелон с военной техникой и боеприпасами для оккупантов.

В сообщении говорится, что сначала россияне начали разгружать эшелон, а, чтобы замаскироваться от РСЗО HIMARS использовали сильное задымление, но потом что-то пошло не так. Спустя некоторое время раздался сильный взрыв. В ГУР не установили происхождение взрыва из-за сильного задымления, которое устроили россияне.

Сразу после взрыва поезд начал движение в сторону аннексированного Крыма, а солдаты, которые разгружали эшелон, разбежались кто куда.

Украинские разведчики допускают, что взрыв произошел вследствие неосторожного обращение с боеприпасами во время выгрузки или же из-за пожара, пламя от которого распространилось и на боеприпасы.

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