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Россияне случайно взорвали собственный поезд с техникой, скрываясь от HIMARS - разведка

Россияне устроили дымовую завесу, но боеприпасы неожиданно начали детонировать

сегодня, 15:48
Автор:

Кравцев Сергей
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На железнодорожной станции "Каланчак" Херсонской области российские захватчики устроили дымовую завесу и взорвали собственный поезд с техникой и боеприпасами. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины.

Россияне случайно взорвали собственный поезд с техникой, скрываясь от HIMARS - разведка

Российские войска. Фото: из открытых источников

Украинской разведке стало известно, что российские военные успешно "демилитазировали" собственный поезд 31 июля. В тот день на "Каланчак" прибыл эшелон с военной техникой и боеприпасами для оккупантов.

В сообщении говорится, что сначала россияне начали разгружать эшелон, а, чтобы замаскироваться от РСЗО HIMARS использовали сильное задымление, но потом что-то пошло не так. Спустя некоторое время раздался сильный взрыв. В ГУР не установили происхождение взрыва из-за сильного задымления, которое устроили россияне.                                                                         

Сразу после взрыва поезд начал движение в сторону аннексированного Крыма, а солдаты, которые разгружали эшелон, разбежались кто куда.

Украинские разведчики допускают, что взрыв произошел вследствие неосторожного обращение с боеприпасами во время выгрузки или же из-за пожара, пламя от которого распространилось и на боеприпасы. 

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Источник: https://t.me/DIUkraine/1030
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