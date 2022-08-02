Шойгу рассказал, как проходит оккупация Донецкой области

Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что так называемая "спецоперация" в Украине идет по плану и войска РФ продолжают свое продвижение в глубь Донецкой области, как это и было определено военным командованием. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет российское пропагандистское информагентство "РИА Новости", со ссылкой на заявление Шойгу на селекторном совещании 2 августа.

Сергей Шойгу. Фото: РИА Новости

"После взятия под контроль территории "Луганской народной республики" планово освобождается "Донецкая народная республика", – отметил министр обороны страны-агрессора.

Также Сергей Шойгу похвастался успехами в ходе войны против Украины. По его словам, оккупанты установили контроль над новыми населенными пунктами на Донетчине. Теперь россияне контролируют такие села, как Григоровка, Берестовое, Стряповка, Покровское, Семигорье и Новолуганское.

Успехом Шойгу также назвал то, что российским войскам удалось сравнительно быстро захватить Углегорскую теплоэлектростанцию с проектной мощностью 3 тысячи 600 мегаватт. Министр напомнил, что этот объект самый большой в Европе.

Российское военное командование постоянно пытается публично отчитываться об успехах войны в Украине, в частности, как победа преподносится оккупация ряда населенных пунктов на Донбассе. При этом изначально планом Путина была оккупация всей Украине за три дня. После того, как эти планы рухнули, в Москве принялись восхвалять подвиги российских оккупантов ан Донбассе. Теперь везде в медиа говорится, что основная задача россиян – выйти на административные границы Донецкой и Луганской области.

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