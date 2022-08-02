Война в Украине затянется: эксперты озвучили прогноз на осень и зиму

О скором завершении войны в Украине говорить не приходится. И вероятнее всего боевые действия затянутся не только на осень, но и на зиму. Как передает издание "Комментарии", к такому мнению склоняются опрошенные авторитетные аналитики и эксперты, пишет портал "РБК-Украина".

Война в Украине. Фото: facebook.com/93OMBr/

Военный эксперт, полковник Сергей Грабский отметил, исходя из той ситуации, которая складывается на поле боя можно утверждать, что боевые действия в Украине точно затронут зиму, ведь на сегодня ни одна из сторон не готова уступать и при этом не имеет достаточное количество сил и ресурсов, чтобы добиться своих целей. Также нет оснований говорит, что ближе к зиме прекратится горяча фаза войны.

Бывший заместитель начальника Генштаба Игорь Романенко также считает, что приближение к зиме не может привести к прекращению боевых действий. Романенко признал, что ведение боевых действий зимой действительно усложняется, но говорить о том, что из-за зимы война может закончиться – неверно. К тому же, примеры Первой и Второй мировой войн уже показали, что зимой боевые действия могут даже обостриться. Если готовить войска, снабжать их, то задачи можно выполнять и в зимних условиях.

По мнению Романенко, многое будет зависеть от финала битвы за Херсонскую область. Если в результате контрнаступления ВСУ удастся деоккупировать область, то Москве придется пойти на целый ряд уступок.

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