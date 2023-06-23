ВСУ остановили массовое наступление врага: названо направление

Многократные попытки россиян прорваться на Купянском и Лиманском направлениях прекратились. Украинские защитники остановили наступление вражеских войск. Там несколько недель продолжались ожесточенные бои. Как передает портал "Комментарии", об этом у себя в Telegram сообщила замминистра обороны Анна Маляр.

ВСУ. Фото: из открытых источников

"На Купянском и Лиманском направлениях наши силы обороны остановили наступление врага", — написала она.

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Стоит отметить, что российские войска в последние недели усилили наступательные операции в Луганской области. Украинские защитники сообщали, что оккупанты пытаются прорвать оборону ВСУ на Купянско-Лиманском направлении.

По информации защитников и военных экспертов, на том участке фронта продолжаются тяжелые бои. Россияне идут в атаку в районе населенного пункта Белогоровка Луганской области.

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