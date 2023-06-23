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ВСУ остановили массовое наступление врага: названо направление

Замминистра обороны Анна Маляр сообщает, что ВСУ на Купянском и Лиманском направлениях остановили наступление врага

сегодня, 09:22
Автор:
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Кравцев Сергей
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Многократные попытки россиян прорваться на Купянском и Лиманском направлениях прекратились. Украинские защитники остановили наступление вражеских войск. Там несколько недель продолжались ожесточенные бои. Как передает портал "Комментарии", об этом у себя в Telegram сообщила замминистра обороны Анна Маляр.

ВСУ остановили массовое наступление врага: названо направление

ВСУ. Фото: из открытых источников

"На Купянском и Лиманском направлениях наши силы обороны остановили наступление врага", — написала она.


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Стоит отметить, что российские войска в последние недели усилили наступательные операции в Луганской области. Украинские защитники сообщали, что оккупанты пытаются прорвать оборону ВСУ на Купянско-Лиманском направлении.

По информации защитников и военных экспертов, на том участке фронта продолжаются тяжелые бои. Россияне идут в атаку в районе населенного пункта Белогоровка Луганской области.

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Также издание "Комментарии" сообщало — руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов считает, что Россия, несмотря на периодические угрозы, не решится нанести по нашей стране ядерный удар. Между тем, президент США Джо Байден не исключает такой возможности. В свою очередь, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что россияне, вероятно, готовятся совершить теракт на Запорожской АЭС. О чем говорят ядерные игры России – и к чему они могут в итоге привести? Издание "Комментарии" с этим вопросом обратилось к экспертам.

Ранее "Комментарии" писали – главные нюансы наступательной операции – почему ожидания украинцев оказались завышенными.



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Источник: https://t.me/annamaliar/867
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