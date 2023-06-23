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Россия снова перебросила спецназ к границе с Украиной: что известно

По информации ЦНС, Россия перебросила спецназ к границе с Украиной для борьбы с партизанами

сегодня, 07:05
Автор:
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Кравцев Сергей
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Российское военное командование уже повторно отдает приказ о переброске дополнительных сил к границе с Украиной для борьбы с партизанами. Об этом сообщает портал "Комментарии", со ссылкой на Центр национального сопротивления.

Россия снова перебросила спецназ к границе с Украиной: что известно

Спецподразделения РФ. Фото: GettyImagеs

Как говорится в отчете, в Брянскую и Курскую области для борьбы с российскими партизанами зашли спецподразделения ГРУ. Пока о большом количестве речь не идет. В частности, в Теткино (Курская область) и в Суземку (Брянская область) направлены 50 спецназовцев.


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В то же время, по информации подполья, действия российских властей подогревают постоянные распри между ССО и ГРУ на фоне распределения силового контроля и их влияния в приграничных регионах России.

Отметим, ранее Минобороны РФ уже принимало решение о переброске спецназовцев в приграничные с Украиной регионы, реагируя тем самым на действия партизан, которые решили бороться с путинским режимом.

Читайте также на портале "Комментарии" — элитные подразделения российского спецназа (из 3-й и 22-й гвардейских бригад специального назначения) прибыли в населенный пункт Теткино, Курской области РФ, граничащий с Сумской областью Украины. В Центре национального сопротивления предполагают, что основная цель этой переброски – контрдиверсионная деятельность в пограничной части, а также проведение диверсий и поднятие боевого духа российских подразделений. По оценкам Института изучения войны (ISW), таким образом РФ также пытается закрепить часть украинских войск в приграничных регионах, не давая перебросить их на критически важные участки фронта. Эксперты проанализировали высказанные версии и действия агрессора специально для издания "Комментарии".




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Источник: https://sprotyv.mod.gov.ua/rosiyany-perekynuly-dodatkovi-syly-dlya-borotby-z-partyzanamy-na-kordoni-z-ukrayinoyu/
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