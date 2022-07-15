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ВСУ не дали оккупантам взять под контроль участок дороги Бахмут - Лисичанск: подробности

ВСУ дают достойный отпор оккупантам

сегодня, 18:51
Автор:

Денис
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В Генеральном штабе Вооруженных сил Украины рассказали об оперативной обстановке на Донецком направлении по состоянию на вечер 15 июля. Об этом сообщается на официальной странице Генштаба ВСУ в социальной сети Facebook. 

ВСУ не дали оккупантам взять под контроль участок дороги Бахмут - Лисичанск: подробности

ВСУ

Как информирует Генштаб, на Донецком направлении, на отдельных участках, враг активизировал применение авиации, ствольной и реактивной артиллерии с целью расширения временно занятой территории и выхода на административную границу Донецкой области.

"Оккупанты пытались взять под контроль участок дороги Бахмут – Лисичанск. Вели штурмовые действия в направлении Нагорного и Белогоровки. Украинские воины огнем остановили все эти несуразные попытки врага и отбросили его обратно", — Генштаб ВСУ.

Также сообщается, что захватчики провели несколько безуспешных попыток улучшить свое тактическое положение по направлениям Николаевка – Спорное, Мироновка – Углегорская ТЭС и Видродження – Вершина. Как результат – оккупанты понесли потери и откатились назад.

Напомним, ранее портал "Комментарии" писал о том, что оккупанты обстреляли Днепропетровщину фосфорными снарядами: оперативная обстановка на юге Украины. В результате постоянных обстрелов на Херсонщине все чаще случаются полевые пожары. Подробнее об этом вы можете прочитать на нашем сайте. 

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Источник: https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua
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