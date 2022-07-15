Для провокаций или охраны границы: в Ельский район Беларуси прибыл эшелон с техникой и военными

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Лиля Воробьева
В белорусский город Ельск прибыл новый эшелон, доставивший к самой границе военную технику и солдат Вооруженных сил Беларуси. Власти объясняют эту ситуацию тем, что белорусские военнослужащие, мол, "продолжат усиление охраны государственной границы в Ельском районе".
В белорусский Ельск прибыл военный эшелон / фото t.me/modmilby/
Об этом сообщают представители мониторинговой группы " Белорусский Гаюн ".
Сообщение о том, что 15 июля в белорусский райцентр приедет военный эшелон с техникой было обнародовано 13 июля. Как говорят очевидцы, на железнодорожных платформах находится 15-20 единиц БМП-2, имеющих опознавательный знак в виде красного квадрата и закрашенные бортовые номера.
Сюда также были доставлены военные подразделения 11-й отдельной механизированной бригады, которая дислоцировалась в белорусском городе Слоним.
Представители власти убеждают окружающих жителей "соблюдать покой и не паниковать". Еще в небольшом райцентре стало гораздо больше белорусских правоохранителей – работников МВД Беларуси.
Важно отметить, что этот небольшой райцентр расположен совсем недалеко от границы с Житомирским регионом Украины.
К слову, по информации украинских СМИ, власти Беларуси по-прежнему отправляют в РФ свои собственные боеприпасы, организуют длительные обучения своих военных на границе с нашей страной. Сейчас здесь объявлены военные собрания у границы с Украиной, местным жителям дают повестки.
Контролируя ситуацию, представители Генштаба Вооруженных сил Украины информируют, что со стороны этой республики на Волынском и Полесском направлениях возможные провокации.
К слову, 14 июля на территории Беларуси отследили движение грузовиков, которые, вероятно, везли ракеты для зенитно-ракетных комплексов С-300. Грузовики ехали в направлении города Брест.
Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что
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