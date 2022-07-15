logo

BTC/USD

20817.68

ETH/USD

1226.26

LTC/USD

51.49

USD/UAH

37.40

EUR/UAH

37.60

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Оккупанты обстреляли Днепропетровщину фосфорными снарядами: оперативная обстановка на юге Украины
commentss НОВОСТИ Все новости

Оккупанты обстреляли Днепропетровщину фосфорными снарядами: оперативная обстановка на юге Украины

В результате постоянных обстрелов на Херсонщине все чаще случаются полевые пожары

сегодня, 18:34
Автор:

Денис
Поделитесь публикацией:

Обстановка в операционной зоне на южнобукском направлении напряжена, динамична, но контролируется силами обороны. Об этом сообщает Оперативное командование "Юг" на своей официальной странице в социальной сети Facebook. 

Оккупанты обстреляли Днепропетровщину фосфорными снарядами: оперативная обстановка на юге Украины

ВСУ

Как информирует ОК "Юг" противник продолжает ведение оборонительных действий на занятом рубеже.

"В Никопольском районе из-за ночного обстрела из "Градов" загорелось горючее. Огонь оперативно устранен. Спасателями на месте обстрела обнаружены обломки от фосфорных боеприпасов", — ОК "Юг". 

В Херсонской области местные жители вынуждены выживать без медикаментов, продуктов питания, газо-, водо- и электроснабжения.

"В результате постоянных обстрелов на Херсонщине все чаще случаются полевые пожары. Локализовать и ликвидировать их полностью на деоккупированных территориях крайне тяжело, а на временно оккупированных территориях россияне намеренно не разрешают это делать", — ОК "Юг". 

Также сообщается, что оккупанты продолжают уничтожать склады с зерном, сельскохозяйственную технику и солнечные электростанции.

Напомним, ранее портал "Комментарии" писал о том, что для провокаций или охраны границы: в Ельский район Беларуси прибыл эшелон с техникой и военными. Представители власти убеждают окружающих "соблюдать спокойствие и не паниковать". Подробнее об этом вы можете прочитать на нашем сайте. 

Читайте также о том, что украинская поп-певица публично отреклась от Родины, выплясывая во время обстрела Винницы. В день обстрела Винницы молчунья-артистка цинично пела на фестивале в Витебске. Подробно об этом читайте в нашем материале. 

Сайт "Комментарии" сообщал о том, что в Виннице после российской ракетной атаки снесут здания Домов культуры и быта. Жилье, которое пострадало от ракетной атаки, будет восстановлено в кратчайшие сроки. Читайте об этом подробно в нашей статье. 

Также "Комментарии" информировали о том, что когда депутаты-предатели из ВР останутся без мандатов: подробности. Парламентарии Алексей Ковалев, Андрей Деркач и Виктор Медведчук из-за своих поступков стали коллаборантами. 



Читайте Comments.ua в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.facebook.com/okPivden/
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!