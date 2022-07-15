Оккупанты обстреляли Днепропетровщину фосфорными снарядами: оперативная обстановка на юге Украины

Обстановка в операционной зоне на южнобукском направлении напряжена, динамична, но контролируется силами обороны. Об этом сообщает Оперативное командование "Юг" на своей официальной странице в социальной сети Facebook.

ВСУ

Как информирует ОК "Юг" противник продолжает ведение оборонительных действий на занятом рубеже.

"В Никопольском районе из-за ночного обстрела из "Градов" загорелось горючее. Огонь оперативно устранен. Спасателями на месте обстрела обнаружены обломки от фосфорных боеприпасов", — ОК "Юг".

В Херсонской области местные жители вынуждены выживать без медикаментов, продуктов питания, газо-, водо- и электроснабжения.

"В результате постоянных обстрелов на Херсонщине все чаще случаются полевые пожары. Локализовать и ликвидировать их полностью на деоккупированных территориях крайне тяжело, а на временно оккупированных территориях россияне намеренно не разрешают это делать", — ОК "Юг".

Также сообщается, что оккупанты продолжают уничтожать склады с зерном, сельскохозяйственную технику и солнечные электростанции.

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