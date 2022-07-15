Когда депутаты-предатели из ВР останутся без мандатов: подробности

В Верховной Раде Украины еще так и не принято решение о том, чтобы лишить депутатских мандатов парламентариев-предателей. Напомним, речь идет о тех, которые в украинском обществе из-за своих поступков стали коллаборантами и гауляйтерами. Это – парламентарии Алексей Ковалев, Андрей Деркач и Виктор Медведчук. Их будут официально лишать депутатских полномочий после того, как будут приговоры судов.

Вице-спикер Александр Корниенко (фото facebook/Александр Корниенко)

Об этом заявил вице-спикер Верховной Рады Александр Корниенко изданию " LB ".

В частности, отвечая на поставленный вопрос, когда от представителя "Слуги народа" Алексея Ковалева заберут депутатский мандат, вице-спикер отметил, что это будут делать после приговора суда.

"К сожалению, только после приговора суда по этому делу. Хотя надеюсь, что это будет быстро. Потому что здесь нечего расследовать. Понимаю, что должны пройти все этапы, процессуально. Но уже есть подозрение. Думаю, это быстро доведут до суда. Здесь фактически он сам себя документирует. Как и Сальдо. Поэтому все должно быть быстро", — подчеркнул чиновник.

Такой же будет процедура и в отношении других народных депутатов, ставших предателями. Их дальнейшее участие уже известно, — подытожил Александр Корниенко.

При этом Генеральная прокуратура проинформировала народного депутата Алексея Ковалева о подозрении в измене своей страны.

Ставшего предателем парламента народные депутаты исключили из крупнейшей парламентской фракции. Теперь, после приговора суда, у этого коллаборанта хотят отобрать депутатский мандат.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что Венгрия заявляет о военном сценарии на случай ЧП и защите 150 тысяч жителей Закарпатья.

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