В Виннице после российской ракетной атаки снесут здания Домов культуры и быта

После российского обстрела Винницы в городе снесут несколько зданий и восстановят жилье. Об этом сообщил об этом рассказал заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко в своем официальном Telegram-канале.

Место ракетного удара в Виннице. Фото: Кирилл Тимошенко

Как сообщил Тимошенко, после удара российских ракет по центру Винницы будут снесены два здания.

"Дом культуры будет снесен, он не подлежит восстановлению, здание дома быта – тоже", — Кирилл Тимошенко.

Также Кирилл Тимошенко рассказал, что в кратчайшие сроки будет восстановлено жилье, которое пострадало из-за ракетной атаки.

"Здесь будут заменены окна, стеклопакеты уже начали производить.", — Тимошенко.

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