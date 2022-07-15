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В Виннице после российской ракетной атаки снесут здания Домов культуры и быта

Жилье, которое пострадало от ракетной атаки, будет восстановлено в кратчайшие сроки

сегодня, 17:54
Автор:

Денис
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После российского обстрела Винницы в городе снесут несколько зданий и восстановят жилье. Об этом сообщил об этом рассказал заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко в своем официальном Telegram-канале. 

В Виннице после российской ракетной атаки снесут здания Домов культуры и быта

Место ракетного удара в Виннице. Фото: Кирилл Тимошенко

Как сообщил Тимошенко, после удара российских ракет по центру Винницы будут снесены два здания. 

"Дом культуры будет снесен, он не подлежит восстановлению, здание дома быта – тоже", — Кирилл Тимошенко. 

Также Кирилл Тимошенко рассказал, что в кратчайшие сроки будет восстановлено жилье, которое пострадало из-за ракетной атаки. 

"Здесь будут заменены окна, стеклопакеты уже начали производить.", — Тимошенко. 

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Источник: https://t.me/kt20220224
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