ВСУ накрыли позиции с новоприбывшими оккупантами в Бахмуте: подробности

Украинские пограничники накрыли огнем из минометов и гранатомётов российских захватчиков, которые зашли по новой ротации на позиции у Бахмута Донецкой области. Как передает издание "Комментарии", об этом в Телеграмм сообщает ГПСУ.

ВСУ. Фото из открытых источников

"Аэроразведка ГПСУ с воздуха установила проведение замены в подразделении противника", — говорится в сообщении.

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Как рассказали военные, позиции оккупантов накрыли огнем из минометов и гранатометов. Благодаря этим ударам удалось ликвидировать 8 и ранить 6 вновь прибывших российских военных.

Отметим, Бахмут продолжает оставаться эпицентром боевых действий. При этом ВСУ уже больше недели ведут активные контрнаступательные действия по всем направлениям. При этом российское военное командование не готово мириться с продвижение украинских защитников на Бахмутском направлении, поэтому именно сюда перемещает наиболее боеспособные части, чтобы сдержать атаки ВСУ. Об этом у себя в Телеграмм сообщил командующий Сухопутными войсками ВСУ генерал-полковник Александр Сырский.

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Также издание "Комментарии" сообщало – ВСУ продолжают поддавливать оккупационные войска в Запорожской области. Есть успехи и на Донецком направлении. При этом российская пропаганда, частью которой является и Минобороны, выдает традиционные заявления в стиле "всё по плану, украинцы несут значительные потери, Россия всех победит". Что можно сказать о происходящем сейчас на всех фронтах российско-украинской войны, включая информационный? Портал "Комментарии" с этим вопросом обратилось к экспертам.



