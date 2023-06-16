Куда оккупанты стягивают наиболее боеспособные части: Сырский назвал направление

Российское военное командование не готовы мириться с продвижение украинских защитников на Бахмутском направлении, поэтому именно сюда перемещает наиболее боеспособные части. Как передает портал "Комментарии", об этом у себя в Телеграмм сообщил командующий Сухопутными войсками ВСУ генерал-полковник Александр Сырский.

Александр Сырский. Фото из открытых источников

Командующий отметил, что обстановка вблизи Бахмута остаётся крайне напряженной.

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"Несмотря на наступление наших войск на юге и потерю территории и населенных пунктов на этом направлении, противник продолжает перемещать отдельные наиболее боеспособные части на Бахмутское направление, сочетая эти действия с мощным артиллерийским огнем и ударами штурмовой и армейской авиации по позициям наших войск", — отметил Александр Сырский.

По его словам, несмотря на давление со стороны оккупационной армии украинским защитникам удается продвигаться вперед, занимая господствующие высоты, оттесняя вражеские войска на подступах к Бахмуту. Именно поэтому враг оказывает ожесточенное сопротивление.

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Также издание "Комментарии" сообщало – всё больше намекающих факторов, а также явных фактов, что ВСУ начали контрнаступательные операции. На этом фоне президент США Джо Байден и британский премьер-министр Риши Сунак заявили о своей "непоколебимой поддержке" Украины и в очередной раз осудили жестокую агрессию России. Что происходит сейчас на фронтах и чего ожидать в обозримом будущем в ракурсе российско-украинской войны? Портал "Комментарии" с этим вопросом обратился к экспертам.



