Почему не стоит ждать быстрого прорыва – какую задачу ВСУ решают прямо сейчас

Украина проводит контрнаступательные операции, пытаясь прощупывать оборону оккупантов. Между тем многие не так представляли себе начало контрнаступления ВСУ, особенно после блестящих операций в Харьковской и Херсонской областях в 2022 году. Какую задачу сейчас выполняют украинские защитники? Почему в этот раз не стоит ждать быстрого продвижения ВСУ? Издание "Комментарии" разбиралось в этих вопросах, собрав мнения экспертов.

ВСУ. Фото: из открытых источников

После прошлогодних успехов ВСУ под Харьковом и в Херсоне Украина столкнулась с необходимостью добиваться таких же или даже лучших результатов

Военный аналитик и глава крупнейшего украинского военного добровольческого фонда "Вернись живым" Тарас Чмут в интервью "Politico" заявил, что в ходе начавшегося контрнаступления ВСУ столкнулись с ожесточенным сопротивлением оккупантов. Это совсем не похоже на "голливудское кино", поэтому молниеносных прорывов ожидать не нужно.

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Эксперт отметил, люди, которые непосредственно не были на поле боя, могут слишком много требовать от наших воинов, не понимая, что на самом деле происходит на фронте.

"Это не голливудский фильм. Украинские силы продвигаются с нужной им скоростью на этот раз. Так же, как и прошлогоднее контрнаступление. У людей нет информации о том, сколько неудачных попыток было предпринято в прошлом году до грандиозного успеха, которым все дорожили", — заявил Тарас Чмут.

Одна из задач, которая стоит перед украинским командованием – заставить противника задействовать свои резервные подразделения как можно раньше

Британский военный аналитик Шон Белл в интервью изданию "Sky News" рассказал, что сейчас в рамках начавшегося контрнаступления Генштаб ВСУ пытается спровоцировать россиян первыми задействовать свои стратегические резервы. Если план сработает, потом России нечем будет отражать основной удар, который, конечно же, еще впереди.

Эксперт отметил, что перед украинской армией стоит задача повышенной сложности – деоккупировать значительную часть своей территории в условиях численного превосходства страны-агрессора в людях, боеприпасах и авиации. При этом, подчеркивает эксперт, не нужно забывать, что россияне еще и заранее подготовились к обороне, они хорошо обустроили свои позиции.

По мнению Белла, как только украинские военные найдут слабое место в российской обороне, они попытаются этим воспользоваться.

"И тогда, я думаю, мы увидим целую кучу танков, которые прорвутся сквозь российскую оборону, а затем вызовут хаос. Если русские смогут отрезать эти передовые силы, это очень осложнит жизнь, но, если русские побегут, тогда может произойти бегство, и я думаю, что именно тогда мы увидим здесь драматическую перемену судьбы", – рассказал аналитик.

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