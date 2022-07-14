ВСУ ликвидировали российского офицера, который оскорблял украинцев в соцсетях (ФОТО)

Украинские защитники ликвидировали 27-летнего оккупанта из Мурома Пичугина Андрея Михайловича. Как передает издание "Комментарии", о ликвидации оккупанта сообщил в Twitter офицер ВСУ Анатолий Штефан ("Штирлиц"). Российский офицер настолько проникся духом пропаганды, что успевал и убивать, и в соцсетях активничать, где называл украинцев "хохл*ми" и писал другие оскорбления.

Российские войска. Фото: из открытых источников

В то же время российские пропагандистские СМИ сообщили, что у Пичугина осталась жена, 3-летняя дочь и 6-месячный сын. Оккупант был старшим лейтенантом Вооруженных сил РФ и связистом.

Российский офицер закончил свою участь у так называемой "военное спецоперации" Путина в Украине 6 июля. Пичугина похоронят в Муромском районе Владимирской области. За "достижения" на "спецоперации" Пичугина посмертно представлен к так называемому ордену мужества.

Также недавно Вооруженные Силы Украины ликвидировали российского полковника Алексея Горобца, который был командиром 20-й мотострелковой дивизии (Волгоград) в составе 8-й армии РФ.



Читайте также на портале "Комментарии" — ВСУ разбили пункты управления и посадочную площадку оккупантов. Противник попробовал дать "ответ" в Херсонской области, но безрезультатно.

Также издание "Комментарии" сообщало – в Николаеве мощные взрывы – Россия ударила по гражданским объектам.

Ранее "Комментарии" писали – генерал-майор Марченко дал ответ про удар по Крымскому мосту, объяснив, как ВСУ обязательно деоккупируют юг. При этом генерал-майор уточнил, что одним ударом по Крымскому мосту украинские защитники не ограничатся.





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