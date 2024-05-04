Вслед за Зеленским Россия объявила в розыск еще одного президента

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Кравцев Сергей
На сайте МВД России появилось сообщение о розыске бывшего президента Украины Петра Порошенко. Как передает портал "Комментарии", новость активно распространяют российский пропагандистские СМИ, в частности, ее опубликовало информагентство "РИА Новости".
Петр Порошенко. Фото: сайт Европейской Солидарности
Сообщается, что МВД РФ объявило в розыск Порошенко "по статье УК". По какой именно – не уточняется.
На сайте опубликована довоенная фотография Владимира Зеленского и его данные.
Других подробностей россияне не сообщают.
Отметим, сегодня появилась новость о том, что Россия объявила в розыск президента Украины Владимира Зеленского.
Напомним, в конце 2023 года Министерство внутренних дел Российской Федерации объявило в розыск начальника Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилла Буданова.
А 26 марта стало известно, что Басманный районный суд Москвы заочно арестовал главу Службы безопасности Украины Василия Малюка. Его объявили в федеральный и международный розыск.
Также среди известных украинцев Министерство внутренних дел России был объявлен в розыск бывший советник главы Офиса президента и популярный военный обозреватель Алексей Арестович.
Ну, и конечно же, давно в российском розыске находятся, как бывший главнокомандующий ВСУ, генерал Валерий Залужный, так и заменившие его на этом посту генерал Александр Сырский.
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Ігор
сегодня, 15:53
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