МВД РФ объявило в розыск Алексея Арестовича: что известно

Министерство внутренних дел России объявило в розыск бывшего советника Офиса президента и популярного военного обозревателя Алексея Арестовича. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на российские СМИ.

Военный обозреватель Алексей Арестович. Фото из открытых источников

В мае российское учреждение Росфинмониторинг внесло Алексея Арестовича в список "террористов и экстермистов". Однако по какой статье объявлен розыск для российских правоохранителей не сообщается.

"Бывший советник офиса президента Украины Алексей Арестович… объявлен в розыск по уголовной статье", — пишут российские пропагандисты.

СМИ РФ указывают, что Арестович попал в базу МВД РФ, где описаны некоторые характеристики, в частности, национальность, дата рождения, место рождения и другие. В графе о личных приметах не указаны детали.





Интересно, что кроме объявления в розыск Арестовича в России, в Украине нардепка Инна Совсун написала заявление на Арестовича из-за сексистских высказываний. По словам народного депутата, Арестович во время своих семинаров призвал душить женщин.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что нардеп Олег Дунда призвал правоохранительные органы арестовать Арестовича. По его словам, бывший советник ОП наговорил на не одно уголовное дело на Форуме свободной России. Дунда указывает, что Арестович во время выступления говорил о "величии Российской империи и русского народа".

Также "Комментарии" писали об украинском блоггере, который подал заявление в СБУ на Алексея Арестовича за оправдание российской агрессии. По словам блоггера, такие действия Арестовича караются тюрьмой до трех лет.