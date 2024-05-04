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Очередной треш: Россия объявила Зеленского в розыск

Украинского лидера якобы разыскивают по статье УК РФ

сегодня, 15:50
Автор:
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Кравцев Сергей
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На сайте МВД России появилось сообщение о розыске президента Владимира Зеленского. Как передает портал "Комментарии", новость активно распространяют российский пропагандистские СМИ, в частности, ее опубликовало информагентство "РИА Новости".

Очередной треш: Россия объявила Зеленского в розыск

Владимир Зеленский. Фото: сайт Офиса президента

Сообщается, что МВД РФ объявило в розыск Зеленского "по статье УК". По какой именно – не уточняется.

На сайте опубликована довоенная фотография Владимира Зеленского и его данные.

Других подробностей россияне не сообщают.

Отметим, Владимир Зеленский стал не первым представителем украинской власти, кого путинский режим дал команду объявить в розыск. В конце 2023 года Министерство внутренних дел Российской Федерации объявило в розыск начальника Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилла Буданова

А 26 марта стало известно, что Басманный районный суд Москвы заочно арестовал главу Службы безопасности Украины Василия Малюка. Его объявили в федеральный и международный розыск.                                                                                                                             

Также среди известных украинцев Министерство внутренних дел России был объявлен в розыск бывший советник главы Офиса президента и популярный военный обозреватель Алексей Арестович.

Ну, и конечно же, давно в российском розыске находятся, как бывший главнокомандующий ВСУ, генерал Валерий Залужный, так и заменившие его на этом посту генерал Александр Сырский.

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Источник: https://t.me/rian_ru/243900
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Обсуждения

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Ігор

сегодня, 14:56

А Єрмака ні? Тобто Єрмак вже впевнився що ця лялька йому вже не потрібна, в нього і так вся повнота влади? Очикувано!


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