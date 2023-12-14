РФ объявила в розыск Буданова

Министерство внутренних дел Российской Федерации объявило в розыск начальника Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилла Буданова. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает российское пропагандистское информагентство "ТАСС", со ссылкой на базу МВД РФ.

Кирилл Буданов. Фото: из открытых источников

В то же время ведомство не указало, по какой именно статье разыскивается глава ГУР.

"Основание для розыска: разыскивается по статье УК", — отмечается в базе МВД РФ.

Стоит отметить, что этому предшествовало то, что Московский Лефортовский районный суд 21 апреля 2023 года заочно арестовал Кирилла Буданова. Его обвинили виновным во взрыве на Крымском мосту и инкриминируют статьи Уголовного кодекса РФ "терроризм" и "незаконное использование оружия". Главу ГУР также объявили в международный розыск.

8 октября 2022 года на Крымском мосту прогремел мощный взрыв. В результате подрыва грузовика произошло масштабное повреждение автомобильного и железнодорожного полотна. ФСБ России совместно со Следственным комитетом РФ заявили, что организатором "теракта" на Керченском мосту якобы были Главное управление разведки Минобороны Украины, его руководитель Кирилл Буданов, сотрудники и агентура.

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