У Зеленского высмеяли объявление РФ в розыск Залужного и Сырского

РФ своим объявлением в розыск главнокомандующего ВСУ генерала Валерия Залужного и командующего Сухопутными войсками генерала Александра Сырского дискредитирует себя как страну, показывая на весь мир, что российское руководство не имеет ни капли адекватности. Как передает издание "Комментарии", об этом в эфире общенационального телемарафона заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

Залужный и Сырский. Фото: из открытых источников

Так советник главы ОП назвал объявления министерством внутренних дел рф в розыск украинских командиров "днем открытых дверей" в специальных лекарственных учреждениях.

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"Мне кажется, что и Сырский, и Залужный лично придут к тем людям, которые это написали, и зададут им определенные вопросы при встрече", — заявил Михаил Подоляк.

Он добавил, что при такой встрече "будут нюансы", и "пусть они подождут немного".

Михаил Подоляк подчеркнул, все объявления, которые сейчас официально подает рф, уже "абсолютно, окончательно дискредитируют Россию как страну, имеющую хотя бы какую-нибудь каплю адекватности".

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Также издание "Комментарии" сообщало – основатель группы ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин, наемники которого вышли из Бахмута из-за огромных потерь, подрывает режим Путина из-за обиды, что не получил награду "за Бахмут". Так считают аналитики Института изучения войны (ISW). Между тем, российский оппозиционный политик Дмитрий Гудков уверяет, что Путину даже выгоден Пригожин, который периодически жестко критикует руководство Минобороны РФ. Какая позиция ближе к истине – и почему? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.



