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Враг пытается продвинуться на Донбассе - подробности

ВСУ дают достойный отпор оккупантам

сегодня, 18:44
Автор:

Денис
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В Генеральном штабе Вооруженных сил Украины рассказали об оперативной обстановке на Бахмутском и Авдеевском направлениях. Об этом сообщается на официальной странице Генштаба ВСУ в социальной сети Facebook. 

Враг пытается продвинуться на Донбассе - подробности

ВСУ

Как информирует Генштаб ВСУ, на Краматорском и Бахмутском направлениях враг задействовал танки, ствольную и реактивную артиллерию для обстрелов неподалеку от Северского, Григорьевки, Верхнекаменского, Бахмута, Зайцева, Соледара, Яковлевки и Кодемы. Нанес авиационный удар возле Вершины. 

"Наступательными действиями оккупанты пытались захватить выгодные рубежи и улучшить тактическое положение в районах Бахмута, Зайцева и Вершины, успеха не имели, отошли", — Генштаб ВСУ. 

На Авдеевском направлении зафиксированы артиллерийские обстрелы возле Авдеевки, Новобахмутовки, Невельского, Нетайлового и Красногоровки.

"Враг безуспешно пытался продвинуться в направлениях населённых пунктов Красногоровка, Авдеевка и Пески", — сообщает Генштаб. 

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Источник: https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua
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