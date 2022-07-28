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Войска РФ уязвимы: контрнаступление ВСУ в Херсонской области набирает обороты - британская разведка

Украина повредила, как минимум, три моста от которых зависит снабжение российской группировки

сегодня, 13:10
Автор:

Денис
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Контрнаступление Вооруженных сил Украины в Херсонской области набирает обороты. Об этом сообщается на официальной странице Минобороны Великобритании в социальной сети Facebook. 

Войска РФ уязвимы: контрнаступление ВСУ в Херсонской области набирает обороты - британская разведка

ВСУ

"Контрнаступление Украины в Херсоне набирает обороты. Их силы, скорее всего, установили плацдарм к югу от реки Ингулец, которая образует северную границу оккупированного Россией Херсона", — пишут в британском оборонном ведомстве. 

В МО Великобритании пишут, что Украина использовала свою новую дальнобойную артиллерию, чтобы повредить как минимум три моста через реку Днепр, от которых Россия зависит в снабжении территорий, находящихся под ее контролем. Отмечается, что после последнего удара ВСУ по Антоновскому мосту, тот выглядит непригодным для использования. 

"Российская 49-я армия, которая дислоцируется на западном берегу Днепра, сейчас выглядит очень уязвимой. Херсон, наиболее политически значимый населенный пункт, оккупированный Россией, сейчас практически отрезан от других оккупированных территорий", — МО Великобритании. 

Войска РФ уязвимы: контрнаступление ВСУ в Херсонской области набирает обороты - британская разведка - фото 2

Напомним, ранее портал "Комментарии" писал о том, что не только Херсонщина: в Кабмине призвали жителей еще одной области срочно эвакуироваться. Вице-премьер отметила, что люди могут остаться без света, воды и тепла. Подробнее об этом читайте в нашем материале. 

Читайте также о том, что приватизация сотен госпредприятий во время войны: найдутся ли инвесторы и какой будет цена. 66 ГП получат новых собственников в рамках так называемой "малой" приватизации. Подробно об этом читайте в нашей статье. 

Сайт "Комментарии" сообщал о том, что украинская авиация и артиллерия нанесли мощные удары по российским захватчикам на юге Украины — подробности. ВСУ дают достойный отпор оккупантам. Читайте об этом подробнее на нашем сайте. 

Также "Комментарии" информировали о том, что как США помочь Европе избавиться от газовой удавки Путина – почему страны ЕС уже зашатались. Главный вклад, который могут внести США в скорейшее завершение газового кризиса в Европе — это усиление военной помощи Украине. 



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Источник: https://twitter.com/DefenceHQ/status/1552526084821893120
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