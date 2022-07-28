Войска РФ уязвимы: контрнаступление ВСУ в Херсонской области набирает обороты - британская разведка

Контрнаступление Вооруженных сил Украины в Херсонской области набирает обороты. Об этом сообщается на официальной странице Минобороны Великобритании в социальной сети Facebook.

ВСУ

"Контрнаступление Украины в Херсоне набирает обороты. Их силы, скорее всего, установили плацдарм к югу от реки Ингулец, которая образует северную границу оккупированного Россией Херсона", — пишут в британском оборонном ведомстве.

В МО Великобритании пишут, что Украина использовала свою новую дальнобойную артиллерию, чтобы повредить как минимум три моста через реку Днепр, от которых Россия зависит в снабжении территорий, находящихся под ее контролем. Отмечается, что после последнего удара ВСУ по Антоновскому мосту, тот выглядит непригодным для использования.

"Российская 49-я армия, которая дислоцируется на западном берегу Днепра, сейчас выглядит очень уязвимой. Херсон, наиболее политически значимый населенный пункт, оккупированный Россией, сейчас практически отрезан от других оккупированных территорий", — МО Великобритании.

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